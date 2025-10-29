Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента Володимира Путіна під час зустрічі з окупантами у шпиталі.

Що розповів Путін про нову ядерну торпеду "Посейдон"?

Російський диктатор зазначив, що підводний апарат з ядерною установкою "Посейдон" – надшвидкий і поки що не має аналогів у світі. 28 жовтня нову зброю випробували та зробили висновки, що потужність "Посейдона" нібито значно більша навіть за силу російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу – підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу. Це великий успіх

– заявив очільник Росії.

Диктатор додав, що не існує і способів перехоплення "Посейдона", адже з його швидкістю не впорається жодна система.

Зауважимо! Російський апарат "Посейдон" іноді називають "Статус-6". Це проєкт був дуже загадковим і деталі щодо його характеристик тривалий час не розголошувалися.

Що відомо про підводний апарат "Посейдон"?

Офіційно "Посейдон" – це безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, який може нести ядерну боєголовку надвеликої потужності. За допомогою цієї зброї можливо вдаряти по прибережних цілях, наприклад, великих портових містах, військово-морських базах або авіаносних угрупованнях.

Довжина "Посейдона" – близько 20 метрів, а діаметр – 1,8 – 2 метри; Маса: до 100 тонн. Дальність ходу сягає понад 10 тисяч кілометрів, а швидкість апарату розганяється до 130 – 185 кілометрів за годину.

"Посейдон" може нести термоядерну боєголовку потужністю до 100 мегатонн.

