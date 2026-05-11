Об этом пишет телеграм-канал Supernova+.

Что известно о пожаре в районе комбината "Северсталь" в Череповце?

Возгорание возникло на коксохимическом производстве на территории металлургического комбината "Северсталь".

По словам очевидцев, густые столбы дыма видны из разных районов города. Российские власти заявляют, что ситуация якобы находится под контролем и угрозы для работников предприятия нет.

Пожар на территории комбината "Северсталь" в Череповце / Фото из телеграм-канала Supernova+

Предварительно известно, что на территории комбината загорелись бочки с бензолом и маслами.

Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара официально не сообщают.

Стоит отметить, что город Череповец расположен в Вологодской области России, за около 791 километр от украинской границы в Сумской области и около 373 километров от Москвы.

С какими проблемами недавно столкнулся комбинат "Северсталь"?

Еще в марте 2025 года компания "Северсталь" столкнулась с трудностями в реализации инвестиционных проектов из-за запрета на привлечение мигрантов в Вологодской области. Тогда сообщалось, что больше всего пострадает проект строительства комплекса по производству железорудных окатышей.

В октябре 2025 года стало известно, что "Северсталь" в III квартале 2025 года получила втрое меньшую прибыль, чем за год до этого. Таким образом выручка уменьшилась на 18% за квартал.

А в апреле 2026 года финансовые показатели "Северстали" еще ухудшились. В частности, прибыль упала на 54%, а компания вынуждена сокращать расходы. Это также связано со снижением потреблением стали на внутреннем рынке России.

Интересно, что в 2024 году завод "Северсталь" попадал под атаку. Сообщалось, что предприятие тогда атаковал беспилотник, а после этого была сильная вспышка и большой дым.