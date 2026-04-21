Кризис металлургии в России: что известно?
По данным ПАО "Северсталь", одного из ведущих производителей стали в стране, снижение потребления стали в России ускорилось в первом квартале на фоне замедления экономики, пишет Bloomberg.
Однако проблемы металлургов – лишь отражение более широкой картины.
- Российская экономика начала замедляться после периода относительной стабильности, который длился с 2022 года;
- Один из ключевых факторов – жесткая политика Центрального банка России.
- Высокие процентные ставки, введены для сдерживания инфляции, фактически "душат" бизнес и снижают спрос на промышленную продукцию.
На фоне слабого спроса внутренние цены также пошли вниз. В частности, стоимость горячекатаного проката – одного из ключевых продуктов – в первом квартале снизилась на 7% в годовом измерении.
Как приходит в упадок российская "Северсталь"?
Финансовые показатели "Северстали" резко ухудшились:
- выручка упала на 19% –до 145,3 миллиардов рублей;
- прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа упала на 54% – до 17,9 миллиардов рублей;
- рентабельность просела до 12% – один из самых низких уровней в истории компании.
Фактически речь идет не просто о спаде, а о серьезном ударе по эффективности бизнеса.
Чтобы удержаться на плаву, компания уже вынуждена урезать расходы: сокращаются инвестиции, расходы на персонал и техническое обслуживание.
Несмотря на это, "Северсталь" пока выглядит стабильнее многих конкурентов – производство работает на полную. А вот ситуация у Магнитогорского металлургического комбината значительно сложнее. Там уже:
- останавливают часть мощностей
- сокращают инвестиции
- оптимизируют управленческий персонал
Насколько металлургия важна для России?
На российскую металлургию давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля. Кредиты слишком дороги для бизнеса, а сильный рубль ограничивает доходы от экспорта. Об этом в комментарии 24 Канала экономист Иван Ус.
Когда мы смотрим на экономику России, первая – это нефтегазовая отрасль, но вторая – металлургия. Это очень легко понять, если посмотреть российский список Forbes. Где основные миллиардеры? Это либо нефть, либо металлы. Мордашов – "Северсталь", Лисин – "Новолипецкий металлургический комбинат", Рашников – "Магнитогорский комбинат".
Сейчас крупные производители стали в России начинают сворачивание мощностей из-за спада внутреннего спроса и ограниченных экспортных возможностей.
Например, один из гигантов отрасли "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам 2025 года был загружен на 70 – 80% и в итоге получил почти 15 миллиардов рублей чистого убытка.
Интересно! В 2026 году загрузка производственных мощностей ММК снизилась до 60%, поэтому его руководство прибегло к оптимизации расходов, в частности на ремонты оборудования, реализацию инвестиционной программы, а также сокращению управленческого персонала всех уровней на 10%.
Экономист Иван Ус говорит, что учитывая положение отрасли риски дальнейших сокращений работников крупных металлургических предприятий очень высоки. Эксперт напомнил, что еще в июне 2025 года на Петербургском экономическом форуме гендиректор "Северстали" Александр Шевелев предположил возможность остановки металлургических предприятий в России из-за действующей монетарной политики.
Что истощает экономику России?
Вероятно, Россия занижает свой дефицит бюджета на 30 миллиардов долларов, а реальный показатель инфляции приближается к 15% вместо официальных 5,86%. В ISW считают, что такими манипуляциями Кремль пытается усилить свои позиции за столом переговоров.
Напомним, недавно российский президент провел закрытую встречу с олигархами, однако некоторые интересные детали все же попали в СМИ. В частности, Владимир Путин просил сделать взносы в госбюджет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний подтвердил, что "скинуться на войну" в стране-агрессоре призывают уже не впервые.