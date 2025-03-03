Без мигрантов – без строительства

Решение региональных властей ограничить доступ иностранных работников на стройки создало серьезные вызовы для "Северстали". Больше всего пострадает проект строительства комплекса по производству железорудных окатышей, необходимого для выполнения федеральной программы "Чистый воздух", информирует 24 Канал.

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Компания заявила, что без привлечения мигрантов проект не сможет быть реализован в запланированные сроки. Строительство нового комплекса на базе Череповецкого комбината должно было завершиться до конца 2026 года, а его стоимость оценивается в 116 миллиардов рублей.

На текущих строительных площадках "Северстали" уже работает около 4,5 тысяч мигрантов, а до 2027 года планировалось привлечь еще более 2,1 тысячи иностранных работников. Однако теперь компания вынуждена пересматривать свои планы.

Срыв контрактов и риск "дискредитации" инвестиций

"Северсталь" также предупреждает о возможном срыве контракта с китайским поставщиком оборудования, хотя название компании не разглашает. В случае остановки работ это станет ударом по государственной инвестиционной политике России, ведь только в 2025 году компания планировала вложить в Череповецкую промышленную зону более 120 миллиардов рублей.

Дефицит рабочей силы в России: кто восполнит пробелы

Вологодская область стала уже вторым российским регионом после Краснодарского края, который ввел запрет на трудоустройство мигрантов в строительстве. Это решение приняли на фоне растущего дефицита рабочей силы в России, который по оценкам экспертов достиг 2,7 миллиона человек. Причинами являются:

мобилизация на войну в Украине,

ухудшение демографической ситуации,

массовая эмиграция,

ужесточение миграционного законодательства после теракта в "Крокус Сити Холл".

Однако, несмотря на критическую нехватку кадров, российские власти пока не спешат смягчать правила для иностранных работников, что может иметь долгосрочные последствия для промышленного сектора страны.

Что дальше

"Северсталь" остается четвертым по объемам производства стали в России и одним из ключевых работодателей Вологодской области. На ее предприятиях работает более 31 тысячи человек.

Если ситуация не изменится, компания может оказаться перед вызовом масштабной перестройки бизнес-процессов, что повлияет не только на регион, но и на всю металлургическую отрасль страны.