Криза металургії в Росії: що відомо?

За даними ПАТ "Северсталь", одного з провідних виробників сталі в країні, зниження споживання сталі в Росії прискорилося в першому кварталі на тлі уповільнення економіки, пише Bloomberg.

Проте проблеми металургів – лише віддзеркалення ширшої картини.

Російська економіка почала сповільнюватися після періоду відносної стабільності, який тривав з 2022 року;

Один із ключових факторів – жорстка політика Центральний банк Росії.

Високі відсоткові ставки, запроваджені для стримування інфляції, фактично "душать" бізнес і знижують попит на промислову продукцію.

На тлі слабкого попиту внутрішні ціни також пішли вниз. Зокрема, вартість гарячекатаного прокату – одного з ключових продуктів – у першому кварталі знизилася на 7% у річному вимірі.

Як занепадає російська "Сєвєрсталь"?

Фінансові показники "Сєвєрсталі" різко погіршилися:

виручка впала на 19% –до 145,3 мільярдів рублів;

прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу впав на 54% – до 17,9 мільярдів рублів;

рентабельність просіла до 12% – один із найнижчих рівнів в історії компанії.

Фактично мова йде не просто про спад, а про серйозний удар по ефективності бізнесу.

Щоб втриматися на плаву, компанія вже змушена урізати витрати: скорочуються інвестиції, витрати на персонал і технічне обслуговування.

Попри це, "Сєвєрсталь" поки що виглядає стабільніше за багатьох конкурентів – виробництво працює на повну. А от ситуація у Магнітогорського металургійного комбінату значно складніша. Там уже:

зупиняють частину потужностей

скорочують інвестиції

оптимізують управлінський персонал

Наскільки металургія важлива для Росії?

На російську металургію тиснуть висока ключова ставка Центрального банку та міцний курс рубля. Кредити є надто дорогими для бізнесу, а сильний рубль обмежує доходи від експорту. Про це в коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коли ми дивимося на економіку Росії, перша – це нафтогазова галузь, але друга – металургія. Це дуже легко зрозуміти, якщо подивитися російський список Forbes. Де основні мільярдери? Це або нафта, або метали. Мордашов – "Сєвєрсталь", Лісін – "Новоліпецький металургійний комбінат", Рашніков – "Магнітогорський комбінат".

Зараз великі виробники сталі в Росії починають згортання потужностей через спад внутрішнього попиту та обмежені експортні можливості.

Наприклад, один із гігантів галузі "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) за підсумками 2025 року був завантажений на 70 – 80% і зрештою отримав майже 15 мільярдів рублів чистого збитку.

Цікаво! У 2026 році завантаження виробничих потужностей ММК знизилося до 60%, тож його керівництво вдалося до оптимізації витрат, зокрема на ремонти обладнання, реалізацію інвестиційної програми, а також скорочення управлінського персоналу всіх рівнів на 10%.

Економіст Іван Ус говорить, що з огляду на становище галузі ризики подальших скорочень працівників великих металургійних підприємств є дуже високими. Експерт нагадав, що ще в червні 2025 року на Петербурзькому економічному форумі гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов припустив можливість зупинки металургійних підприємств у Росії через чинну монетарну політику.

