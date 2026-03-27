Для цього він попросив бізнесменів зробити внески до державного бюджету, щоб стабілізувати економічну ситуацію. Про це пише Financial Times із посиланням на три джерела, ознайомлених із розмовами.

Про що Путін говорив з олігархами?

За словами співрозмовників, риторика Володимира Путіна свідчила про його намір продовжувати війну в Україні, попри навантаження на бюджет, задля окупації решти території Донецької області, які є під контролем України.

За даними джерел, потребу у продовженні війни проти України російський диктатора пояснив відмовою Києва добровільно вивести війська з Донбасу під час останніх раундів тристоронніх переговорів за участі Вашингтону.

Наголошують, що Володимир Путін заперечив ідею створення "спеціальної економічної" або "демілітаризованої" зони за підтримки США через позицію Києва щодо того, що відмова від Донбасу є для нього "червоною лінією".

Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше 2 російських олігархи запропонували свою допомогу у внесках, зокрема, бізнесмен Сулейман Керімов повідомив Путіну, що готовий надати 100 мільярдів рублів.

Також долучитися до такої ініціативи вирішив металургійний магнат Олег Дерипаска. Наразі імена решти осіб, присутніх на зустрічі, не вказують. Також достеменно невідомо, чи погодився хтось ще підтримати внески.

Як це коментують у Кремлі?

Як повідомляє російське пропагандистське видання "ТАСС" речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ідею внесків нібито запропонував не Володимир Путін, але він, мовляв, підтримав ініціативу бізнесу допомогти.

Він сказав, що учасник закритої зустрічі з російським президентом сам хотів передати Москві солідну суму через "вдячність". Ба більше, за його словами, інформація про внески на війну начебто не відповідає дійсності.

Що цьому передувало?