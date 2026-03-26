Що відбувається з російською економікою?

Дані за березень поточного року фіксують одночасне погіршення всюди – від ділової активності до реальних доходів населення, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу Кремля про "стійку" економіку,

– йдеться у повідомленні.

Ба більше, можна навіть сказати, що країна-агресорка увійшла в "економічний штопор". Зокрема три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, який достатній для розвитку.

Зверніть увагу! Ще місяць тому цей показник становив 57%.

Наразі лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва. Водночас ще у лютому таких було 29%.

Головними перешкодами для зростання називають:

низький попит (42%); непосильну вартість кредитів (33%); зростання витрат (14%).

Крім того, індикатор бізнес-клімату банку Росії цього місяця опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з самого початку року:

1,5 пункту у січні;

0,2 – у лютому;

ще 0,1 – у березні.

До того ж російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва. Лише за перші два місяці поточного року в Москві закрилися 125 ресторанів, а до кінця року очікується закриття ще близько 460 закладів.

Тенденція не локальна: аналогічні процеси фіксуються в Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Татарстані

– уточнили у розвідці.

Водночас кількість кав'ярень скоротилася на 13%. У Москві – мінус 12%, у Санкт-Петербурзі – мінус 23%.

Росстат заявляє про зниження рівня бідності – з 7,1% до 6,7% минулого року. Але насправді частка росіян, які оцінюють свої доходи як "достатні для прожиткового мінімуму", впала з 48% до 41% лише за місяць.

Розрив між офіційною статистикою та відчуттям населення продовжує збільшуватися.

Соціальна напруженість виливається в акції протесту:

Будівельники в Мурманську оголосили страйк через затримки зарплати.

НА ТОТ України – у Маріуполі – кілька будівельних компаній, залучених до "відновлення" міста, припинили розраховуватися з працівниками.

У Комі робітники фанерного комбінату вийшли на стихійний мітинг через багатомісячні невиплати.

Але найгостріша ситуація – на Кузбасі, де понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи.

Агресія проти України коштує Росії все дорожче – і платять за неї пересічні росіяни,

– зазначили у СЗР України.

Нагадаємо! The Moscow Times писало, що навіть Путін визнав поганий стан російської економіки. Президент країни-агресорки зокрема вважає, що уряду потрібно повернути Росії "на траєкторію сталого економічного зростання", але не допустити "розгону інфляції" або "дестабілізації ринку праці".

