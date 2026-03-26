Що відбувається з російською економікою?
Дані за березень поточного року фіксують одночасне погіршення всюди – від ділової активності до реальних доходів населення, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу Кремля про "стійку" економіку,
– йдеться у повідомленні.
Ба більше, можна навіть сказати, що країна-агресорка увійшла в "економічний штопор". Зокрема три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, який достатній для розвитку.
Зверніть увагу! Ще місяць тому цей показник становив 57%.
Наразі лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва. Водночас ще у лютому таких було 29%.
Головними перешкодами для зростання називають:
- низький попит (42%);
- непосильну вартість кредитів (33%);
- зростання витрат (14%).
Крім того, індикатор бізнес-клімату банку Росії цього місяця опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з самого початку року:
- 1,5 пункту у січні;
- 0,2 – у лютому;
- ще 0,1 – у березні.
До того ж російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва. Лише за перші два місяці поточного року в Москві закрилися 125 ресторанів, а до кінця року очікується закриття ще близько 460 закладів.
Тенденція не локальна: аналогічні процеси фіксуються в Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Татарстані
– уточнили у розвідці.
Водночас кількість кав'ярень скоротилася на 13%. У Москві – мінус 12%, у Санкт-Петербурзі – мінус 23%.
Росстат заявляє про зниження рівня бідності – з 7,1% до 6,7% минулого року. Але насправді частка росіян, які оцінюють свої доходи як "достатні для прожиткового мінімуму", впала з 48% до 41% лише за місяць.
Розрив між офіційною статистикою та відчуттям населення продовжує збільшуватися.
- Соціальна напруженість виливається в акції протесту:
- Будівельники в Мурманську оголосили страйк через затримки зарплати.
- НА ТОТ України – у Маріуполі – кілька будівельних компаній, залучених до "відновлення" міста, припинили розраховуватися з працівниками.
- У Комі робітники фанерного комбінату вийшли на стихійний мітинг через багатомісячні невиплати.
Але найгостріша ситуація – на Кузбасі, де понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи.
Агресія проти України коштує Росії все дорожче – і платять за неї пересічні росіяни,
– зазначили у СЗР України.
Нагадаємо! The Moscow Times писало, що навіть Путін визнав поганий стан російської економіки. Президент країни-агресорки зокрема вважає, що уряду потрібно повернути Росії "на траєкторію сталого економічного зростання", але не допустити "розгону інфляції" або "дестабілізації ринку праці".
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
- У Росії зокрема зафіксували скорочення ВВП та зменшення виробництва. Така ситуація буквально наслідок розширення західних санкцій, уповільнення внутрішнього попиту та дорогих кредитів.
- Крім того, у Росії почали розпродавати золото. І це вперше за майже чверть століття. Причиною є зростання дефіциту бюджетів. Як зазначив експерт Іван Ус, імовірно, що інших можливостей покрити цей дефіцит, у Кремля відсутні.