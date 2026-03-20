Обсяги експорту російської нафти падають, компанії фіксують величезні збитки, а держава працює "з коліс", бо податки майже не надходять. Про це в етері 24 Каналу розповів опозиційний російський економіст В'ячеслав Ширяєв.

Що свідчить про проблеми в російській економіці?

В'ячеслав Ширяєв зазначає, що протягом 2025 року рубль переживав активну девальвацію, а долар поводився дуже нервово, і лише завдяки масовим продажам валюти Центробанк стримував ситуацію.

У березні держава відмовилася від продажу, й одразу попит на валюту став просто некерованим. Курс сягав до 86 рублів за долар на позабіржових торгах,

– говорить В'ячеслав Ширяєв.

За словами економіста, зараз у системі панує повна нерегульованість, а великі російські компанії працюють у глибокому мінусі. Наприклад, найбільший виробник алюмінію в Росії "Русал" мав рекордні збитки за підсумком 2025 року. Незважаючи на зростання виручки на 22,6% – до 14,8 мільярда доларів, чистий збиток компанії сягнув 455 мільйонів доларів.

Аналогічні збитки фіксують у галузях енергетики й логістики. В'ячеслав Ширяєв говорить, що податки майже не надходять, а залишки на казначейських рахунках – мінімальні.

Гроші не надходять у систему, й держава не встигає їх відкладати на казначейських рахунках, щоб фінансувати квітень-травень. Зараз система працює "з коліс", і вона дуже вразлива. Найголовніше, що навіть цей короткостроковий сплеск цін на нафту не дає Кремлю якихось надій, що вони розв'яжуть проблеми з економікою в цілому,

– підкреслює економіст.

Зауважте! Як писав Reuters, Росія не змогла сповна скористатися стрибком цін на нафту через війну в Ірані. За інформацією видання, експорт обмежили атаки дронів на інфраструктуру та негода. Відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів з Росії у лютому скоротилися до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення до України.

Експерт говорить, що фізичний обсяг відвантаженої російської нафти зменшився на 7% на другому тижні березня. Суттєвим фактором тут стали й обмеження можливостей для перевезення сировини.

Тепер уся російська нафта стала дорожчою за цінову стелю. Зверніть увагу: у січні, лютому ціни були дуже низькі – 35 – 37 доларів за барель реальних угод. Вони проходили під цінову стелю, тобто були нижчими. Тож можна було залучати грецьких судновласників, мальтійських, якихось ще, які абсолютно легально перевозять нафту. Зараз вони всі пішли з ринку,

– каже В'ячеслав Ширяєв.

Зрештою, навіть при вищих цінах на нафту реальні доходи Росії ростуть не так швидко, адже вона продає менше, підсумовує економіст.

За даними Trading Economics, 19 березня ціна на нафту Urals зросла до 110,73 доларів США за барель, що на 6,65% більше, ніж попереднього дня. За останній місяць ціна на російську нафту зросла на 91,64%.

Нагадаємо, США послабили санкції проти російської нафти на 30 днів. Іншим країнам дозволили купувати сировину, яка вже перебуває в морі. За словами президента України Володимира Зеленського, у березні Росія заробила близько 10 мільярдів доларів за два тижні війни на Близькому Сході. Це майже стільки ж, скільки за весь лютий.

Як зазначав раніше в коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, частину прибутків від експорту нафти "з'їдає" також значний дисконт, який вважають близьким до 30 доларів на барель.

Що ще тисне на економіку Росії?