Швидкого краху економіки не варто очікувати, адже Росія має ресурси для існування. Проте повільна й системна деградація вже розпочалася. Про це розповів в етері 24 Каналу член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Дивіться також Подарунок для Путіна: ексміністр сказав, як скандал із файлами Епштейна грає на руку Кремлю

Що відбувається з економікою Росії?

За словами економіста Василя Фурмана, на російську економіку тисне комплекс факторів, які поступово підточують її:

падіння нафтових доходів;

демографічні проблеми;

еміграція;

нестача робочих рук.

Для продовження фінансування воєнних видатків у Росії підняли ПДВ та скасували бюдженті програми, зокрема соціального спрямування.

Західні санкції загрожують Росії втратою половини нафтових доходів, а продаж нафти й газу наповнює значну частку бюджету країни. Посилення тиску відбувається завдяки додатковим обмеженням тіньового флоту Росії, а також через великі дисконти на нафту, які отримують Китай та Індія.

Зауважте! Індія та Китай купують близько 80% російської нафти. Нині постачання до Індії впали до найнижчого рівня за понад три роки.

Російська Urals продається з дисконтом 25 – 30 доларів. Тобто вони недоотримують величезні кошти для того, щоб фінансувати війну чи інші видатки. Висновок: модель воєнного зростання, на якій трималася російська економіка останні роки, вичерпує себе. Тому що ще в 24 році їхня економіка зростала 4%, а вже в 25 році в межах 0 – 1% буде,

– зазначив Василь Фурман.

Також у Росії підвищуютьс ризики фіскальної кризи через наростання витрат і зростання інфляції, як і боргової кризи. Банківська система прокредитувала багато державних корпорацій, які зараз мають великі проблеми з погашенням кредитів.

Водночас не можна сказати, що економіка Росії перебуває на межі негайного краху, каже економіст. Кошти фонду національного добробуту вичерпуються, проте коли вони закінчаться – покаже час.

Дуже багато залежатиме від ціни на нафту на світовому ринку. Якщо ми говоримо про російську економіку, вона сьогодні без розвитку, без модернізації і без інвестиційного майбутнього. Йдеться про повільну, але системну деградацію, яка зменшує потенціал країни з кожним роком. У такій моделі будь-який зовнішній шок, як-от падіння цін на нафту, нові санкції, внутрішня фінансова криза, може мати значно сильніші наслідки, ніж раніше,

– резюмує експерт.

Василь Фурман зауважує, що зараз у Росії можна спостерігати розгортання чинників, під впливом яких розвалився Радянський Союз. Зокрема йдеться про низькі ціни на світових фінансових ринках, фінансування величезного військово-промислового комплексу без ринку збуту, деградацію цивільного господарства.

Що ще змушує Росію втрачати нафтові доходи?