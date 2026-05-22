Про це повідомляє The Telegraph.

У якій ситуації опинилася Росія?

Видання пише, що ставлення до війни в Україні змінюється не лише серед росіян, а й у владних колах Росії. Однією з причин стали удари безпілотників по Москві, через що війна дедалі менше сприймається як щось "далеке".

Уперше з початку війни я відчула особистий страх,

– побідкалася ЗМІ жителька Москви.

Удари вглиб Росії та уповільнення російського наступу змінюють настрої в країні. Водночас економіка країни продовжує стикатися з проблемами, попри високі ціни на нафту та часткове послаблення американських санкцій.

На думку аналітиків, найближчим часом російський диктатор Володимир Путін може опинитися перед моментом істини та вибором – або скоротити масштаби війни проти України, або вдатися до ширшої мобілізації населення.

Старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень, аналітик Найджел Гулд-Девіс вважає, що Кремль може повернутися до адміністративних заходів радянського типу.

"Якщо він (Кремль – 24 Канал) хоче підтримувати війну, йому доведеться ухвалювати рішення щодо вилучення ресурсів, необхідних для набагато більш систематичного та примусового ведення війни", – цитують його.

Аналітики IISS припускають, що Путін може перейти до жорсткішої моделі управління економікою, підпорядкувавши її потребам держави, що призведе до обмеження ринкових свобод, трудових прав і можливостей виїзду з країни.

Що відбувається всередині країни?

Попри заяви президента Дональда Трампа про те, що Україна "не має карт", у самій Росії дедалі помітнішими стають песимістичні настрої. Зокрема, російський Центробанк попередив про рекордний дефіцит робочої сили.

За рівними оцінками, нестача кадрів уже перевищує 2,5 мільйона працівників. The Telegraph пише, що про економічні проблеми почали говорити навіть у Комуністичній партії, яка активно підтримує війну і Володимира Путіна.

Лідер партії Геннадій Зюганов заявив про неминучі проблеми для економіки Росії і навіть згадав ризик повторення подій революції 1917 року. Деякі представники партії навіть відкрито закликають до закінчення війни.

Масові антивоєнні протести в Росії поки залишаються малоймовірними, проте у Кремлі дедалі більше відчувають втому суспільства від війни. Ба більше, за даними видання, частина росіян активно звинувачує Путіна.

Зокрема, через те, що наслідки конфлікту безпосередньо зачепили життя всередині Росії, про що свідчать атаки дронів та обмеження інтернету, а ця війна стала найдовшим масштабним конфліктом у сучасній історії країни.

Видання вказує, що Росія вперше веде масштабну війну без повної мобілізації, проте нинішня система добровольців стає менш ефективною, тому у разі рішення продовжувати війну, Кремль може оголосити масовий призов.

Водночас така мобілізація може спричинити нову хвилю проблем усередині Росії, оскільки після часткового призову у 2022 році країну залишили сотні тисяч людей, тому Москва може вдатися до жорсткіших обмежень свобод.

"З 2023 року деякі відомі громадські діячі почали звеличувати не лише радянську, а й саме сталінську економіку. Це ті кроки, які російська держава мала б зробити, щоб повністю підготуватися до війни", – каже Гулд-Девіс.

Що пишуть іноземні ЗМІ про ситуацію?

Агентство Bloomberg повідомляло, що російський президент, ймовірно, прагне прагне завершити війну в Україні до кінця цього року, проте на умовах, які будуть вигідними для нього, зокрема з повною окупацією Донбасу.

Натомість Foreign Policy писало, що Україна змінила військову стратегію, зосередившись на далекобійних ударах по російській території. На думку аналітиків, це вже приносить хороші результати та негативно впливає на Росію.