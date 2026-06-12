Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, зазначивши, що це може зіграти злий жарт з ним самим. Адже Путін розповідає, що Росія скоро "пережене всі європейські країни", а насправді у певної частини росіян досі немає вдома вигод.

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Як "свої" топлять Путіна?

Міністр закордонних справ зауважив, що російський диктатор "боїться" інтернету. Він не лише не вміє користуватись соціальними мережами, а й не знає про більшість з них. Тому уся інформацію, яку знає Путін – це та, яку йому приносять на стіл. Однак цікаво, що перед цим її переглядають і "поправляють" спецслужби.

В такій ситуації виникає можливість для маніпуляцій і підсовування лише тієї інформації, яка вигідна тим чи іншим групам з оточення.

Це програшна для Путіна ситуація. Він залежить не від того, що може прочитати самостійно і зрозуміти хоч якість моменти, які є поза стінами Кремля, а змушений бути на інформаційному "підгодовуванні" від наближених, які мають різні інтереси,

– пояснив він.

На думку Огризка, перебування в інформаційній бульбашці може зіграти для російського диктатора рокову роль, адже він щонайменше не може ухвалювати рішення. Часом з відео з конференцій чи заходів стає зрозуміло, що Путін не розуміє, про що говорить. Наприклад, це стосується теми економіки, для якої потрібні доповіді спеціалістів.

Огризко сказав, як обманюють Путіна: дивіться відео

До речі, існують також припущення, що як тільки російський диктатор покаже слабкість, на нього може чекати палацовий переворот. Продовжуючи війну, Путін наражає себе на небезпеку – санкції проти Росії будуть діяти й далі, а російські еліти втрачатимуть через це кошти, тому і можуть виступити проти нього.