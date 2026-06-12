Об этом 24 Каналу, рассказал бывший министр иностранных дел Украины и дипломат Владимир Огрызко,, отметив,, что это может сыграть с ним злую шутку. Ведь Путин рассказывает, что Россия скоро «обогнет все европейские страны», а на самом деле у определенной части россиян до сих пор нет дома удобств.

Смотрите также Топливо – это лишь минимум: в ОП прокомментировали удачные удары по оккупированному Югу и Крыму

Как «свои» топят Путина?

Министр иностранных дел отметил, что российский диктатор «боится» интернета. Он не только не умеет пользоваться социальными сетями, но и не знает о большинстве из них. Поэтому вся информация, которую знает Путин – это та, которую ему приносят на стол. Однако интересно, что перед этим ее просматривают и «поправляют» спецслужбы.

В такой ситуации возникает возможность для манипуляций и подсовывания только той информации, которая выгодна тем или иным группам из окружения.

Это проигрышная для Путина ситуация. Он зависит не от того,, что может прочитать самостоятельно и понять хоть какие-то моменты,, которые находятся за стенами Кремля,, а вынужден находиться на информационном «подкорме» от приближенных,, которые имеют разные интересы,

– объяснил он.

По мнению Огрызка, пребывание в информационном пузыре может сыграть для российского диктатора роковую роль, ведь он, по крайней мере, не может принимать решения. Иногда из видео с конференций или мероприятий становится понятно, что Путин не понимает, о чем говорит. Например, это касается темы экономики, для которой нужны доклады специалистов.

Огризко рассказал, как обманывают Путина: смотрите видео

Кстати, существуют также предположения, что как только российский диктатор проявит слабость, его может ждать дворцовый переворот. Продолжая войну, Путин подвергает себя опасности – санкции против России будут действовать и дальше, а российские элиты будут из-за этого терять средства, поэтому и могут выступить против него.