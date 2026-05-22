Об этом сообщает The Telegraph.

В какой ситуации оказалась Россия?

Издание пишет, что отношение к войне в Украине меняется не только среди россиян, но и во властных кругах России. Одной из причин стали удары беспилотников по Москве, из-за чего война все меньше воспринимается как нечто "далекое".

Впервые с начала войны я почувствовала личный страх,

– пожаловалась СМИ жительница Москвы.

Удары вглубь России и замедление российского наступления меняют настроения в стране. В то же время экономика страны продолжает сталкиваться с проблемами, несмотря на высокие цены на нефть и частичное ослабление американских санкций.

По мнению аналитиков, ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может оказаться перед моментом истины и выбором – или сократить масштабы войны против Украины, или прибегнуть к более широкой мобилизации населения.

Старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований, аналитик Найджел Гулд-Дэвис считает, что Кремль может вернуться к административным мерам советского типа.

"Если он (Кремль – 24 Канал) хочет поддерживать войну, ему придется принимать решения по изъятию ресурсов, необходимых для гораздо более систематического и принудительного ведения войны", – цитируют его.

Аналитики IISS предполагают, что Путин может перейти к более жесткой модели управления экономикой, подчинив ее потребностям государства, что приведет к ограничению рыночных свобод, трудовых прав и возможностей выезда из страны.

Что происходит внутри страны?

Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что Украина "не имеет карт", в самой России все заметнее становятся пессимистические настроения. В частности, российский Центробанк предупредил о рекордном дефиците рабочей силы.

По равным оценкам, нехватка кадров уже превышает 2,5 миллиона работников. The Telegraph пишет, что об экономических проблемах начали говорить даже в Коммунистической партии, которая активно поддерживает войну и Владимира Путина.

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил о неизбежных проблемах для экономики России и даже упомянул риск повторения событий революции 1917 года. Некоторые представители партии даже открыто призывают к окончанию войны.

Массовые антивоенные протесты в России пока остаются маловероятными, однако в Кремле все больше чувствуют усталость общества от войны. Более того, по данным издания, часть россиян активно обвиняет Путина.

В частности, из-за того, что последствия конфликта непосредственно затронули жизнь внутри России, о чем свидетельствуют атаки дронов и ограничения интернета, а эта война стала самым длинным масштабным конфликтом в современной истории страны.

Издание указывает, что Россия впервые ведет масштабную войну без полной мобилизации, однако нынешняя система добровольцев становится менее эффективной, поэтому в случае решения продолжать войну, Кремль может объявить массовый призыв.

В то же время такая мобилизация может вызвать новую волну проблем внутри России, поскольку после частичного призыва в 2022 году страну покинули сотни тысяч людей, поэтому Москва может прибегнуть к более жестким ограничениям свобод.

"С 2023 года некоторые известные общественные деятели начали превозносить не только советскую, но и именно сталинскую экономику. Это те шаги, которые российское государство должно было бы сделать, чтобы полностью подготовиться к войне", – говорит Гулд-Дэвис.

Что пишут иностранные СМИ о ситуации?

Агентство Bloomberg сообщало, что российский президент, вероятно, стремится стремится завершить войну в Украине до конца этого года, однако на условиях, которые будут выгодными для него, в частности с полной оккупацией Донбасса.

Зато Foreign Policy писало, что Украина изменила военную стратегию, сосредоточившись на дальнобойных ударах по российской территории. По мнению аналитиков, это уже приносит хорошие результаты и негативно влияет на Россию.