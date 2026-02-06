Быстрого краха экономики не стоит ожидать, ведь Россия имеет ресурсы для существования. Однако медленная и системная деградация уже началась. Об этом рассказал в эфире 24 Канала член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Что происходит с экономикой России?

По словам экономиста Василия Фурмана, на российскую экономику давит комплекс факторов, которые постепенно подтачивают ее:

падение нефтяных доходов;

демографические проблемы;

эмиграция;

нехватка рабочих рук.

Для продолжения финансирования военных расходов в России подняли НДС и отменили бюджетные программы, в частности социальной направленности.

Западные санкции угрожают России потерей половины нефтяных доходов, а продажа нефти и газа наполняет значительную часть бюджета страны. Усиление давления происходит благодаря дополнительным ограничениям теневого флота России, а также из-за больших дисконтов на нефть, которые получают Китай и Индия.

Заметьте! Индия и Китай покупают около 80% российской нефти. Сейчас поставки в Индию упали до самого низкого уровня за более чем три года.

Российская Urals продается с дисконтом 25 – 30 долларов. То есть они недополучают огромные средства для того, чтобы финансировать войну или другие расходы. Вывод: модель военного роста, на которой держалась российская экономика последние годы, исчерпывает себя. Потому что еще в 24 году их экономика росла 4%, а уже в 25 году в пределах 0 – 1% будет,

– отметил Василий Фурман.

Также в России повышаются риски фискального кризиса из-за нарастания расходов и роста инфляции, как и долгового кризиса. Банковская система прокредитовала много государственных корпораций, которые сейчас имеют большие проблемы с погашением кредитов.

В то же время нельзя сказать, что экономика России находится на грани немедленного краха, говорит экономист. Средства фонда национального благосостояния исчерпываются, однако когда они закончатся – покажет время.

Очень многое будет зависеть от цены на нефть на мировом рынке. Если мы говорим о российской экономике, она сегодня без развития, без модернизации и без инвестиционного будущего. Речь идет о медленной, но системной деградации, которая уменьшает потенциал страны с каждым годом. В такой модели любой внешний шок, например падение цен на нефть, новые санкции, внутренний финансовый кризис, может иметь значительно более сильные последствия, чем раньше,

– резюмирует эксперт.

Василий Фурман отмечает, что сейчас в России можно наблюдать развертывание факторов, под влиянием которых развалился Советский Союз. В частности речь идет о низких ценах на мировых финансовых рынках, финансирование огромного военно-промышленного комплекса без рынка сбыта, деградацию гражданского хозяйства.

Что еще заставляет Россию терять нефтяные доходы?