Как российское население беднеет в результате войны?

Сейчас в России наблюдается падение потребления, что является необычным. Для сравнения: в Украине потребление наоборот продолжало расти как в 2023 году, так и в 2025 году. Об этом рассказал для 24 Канала экономист Сергей Фурса.

Это свидетельствует о том, что россияне перестали ходить в большие и дорогие магазины, а все больше ориентируются на магазины, где предлагают сниженные цены.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир, экономист Любая статистика, которая сейчас на самом деле выходит из России, она всегда является приятной для нас. Ведь довольно редко мы видим, что показатели не упали.

Например российская нефть уже стоит ориентировочно 35 долларов за баррель, а по другим источникам – даже 33 доллара за баррель.

Почему нефть и промышленность не спасает российскую экономику?

Фурса предполагает, что цена на нефть может опуститься до 30 долларов, ведь в этой ситуации возможны любые варианты в зависимости от того, как будут работать санкции и что будет с рынком нефти в общем.

Однако де-факто, с учетом инфляции, цены сейчас почти как в 90-х годах, когда был глубокий кризис.

Но несмотря на это, им до сих пор выгодно добывать нефть. Когда мы говорим о себестоимости нефти, те вложения в отрасль, которые были сделаны 10 – 30 лет назад, до сих пор имеют положительный денежный поток,

– объясняет Фурса.

Российская промышленность также продолжает снижаться, добавляет экономист. Те сектора, которые зарабатывают, развиваются или выживают именно благодаря войне, демонстрируют меньшее производство. И это свидетельствует о дефиците денег, который россияне пытаются исправить.

Какова ситуация с налогами в России?