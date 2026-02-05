Чи працюють санкції проти Росії?

І хоч обмеження завжди можна обійти, наразі чиновник упевнений – західні санкції все ж мають "значний вплив" на російську економіку. Ексклюзивні деталі повідомляє Guardian.

Дивіться також Європа сказала "стоп" російському газу: які втрати очікують на Москву

Девід О'Салліван висловив стриманий оптимізм та зауважив, що санкції вже відчутно вдарили по російській економіці.

Водночас, за його оцінкою, у 2026 році ситуація може наблизитися до межі нестійкості через деформацію економічної структури – внаслідок пріоритету військового виробництва над цивільним.

Я думаю, що протистояння законам економічної гравітації може тривати лише певний час,

– наголосив він.

Утримання військової машини Володимира Путіна дедалі дорожче обходиться країні-агресорці, яка нині зазнає найбільшого тиску від початку війни. Нафтові доходи швидко скорочуються, інфляція тримається близько 6%, а процентні ставки сягнули 16%.

Що О'Салліван розповів про санкції?

У 2022 році, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, ЄС ввів проти Росії 19 безпрецедентних раундів санкцій.

Вони стосуються понад 2 700 осіб та організацій і передбачають зупинку торгівлі в таких широких сферах, як-от енергетика, авіація, ІТ, товари розкоші, діаманти, золото тощо.

Ба більше, ЄС поставив собі за мету переконати інші країни не дозволяти перепродаж європейських товарів до Росії, особливо компонентів, які можуть бути використані для військових цілей.

О'Салліван зазначив, що блоку вдалося досягти певних результатів у запобіганні прямого реекспорту товарів, важливих для озброєння, через Центральну Азію, Кавказ, Туреччину, Сербію й ОАЕ, а також "меншою мірою" – через Малайзію.

Виняток – Китай із його "безмежною" дружбою з Москвою.

Окрім того, європейці вжили заходів для протидії тіньовому флоту – застарілим танкерам з непрозорою власністю, які транспортують російську нафту на експортні ринки Китаю та Індії. Станом на грудень 2025 року майже 600 суден перебували під санкціями.

До слова, у 2025 році федеральний бюджет отримав приблизно 108 мільярдів доларів США у вигляді податків з нафти та газу – це на 24% менше, ніж у 2024 році. За даними Bloomberg, нафтогазові доходи Росії впали до найнижчого рівня за 5 років на тлі скорочення експорту через санкції та зниження цін.

Чи буде 20-й пакет санкцій від ЄС?