Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії?
Зеленський наголосив, що Євросоюз дуже допомагає Україні, про що йдеться у соціальних мережах українського лідера.
Найближчим часом очікується нова допомога – будуть ще поставки генераторів та додаткового енергетичного обладнання. Ба більше, як зазначив Зеленський, Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.
Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки,
– написав Володимир Зеленський.
Президент України повідомив, що також було обговорення щодо дипломатичної роботи й роботи над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.
Зауважте! Зеленський та фонд дер Ляєн домовилися, що команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень.
Нагадаємо, що про нові санкції вже розповідав федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Згідно з його слів, нові обмеження будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам Росії.
Також країни Європейського Союзу планують посилити контроль над суднами тіньового флоту, активніше застосовувати морське право, а також розширювати міжнародну співпрацю.
Цікаво! Крім того, нові санкції включатимуть не лише обмеження на енергетичні доходи Кремля, а й заходи проти обходу санкцій. Таким чином вдасться зменшити фінансові прибутки Росії.
Які ще рішення "вдарять по Росії"?
- Європейська комісія внесла Росію до списку спонсорів тероризму. Причиною такого рішення є ризики відмивання коштів. Внесення Росії до "чорного списку" уповільнить і збільшить витрати на операції з російськими банками.
- Також країни Євросоюзу остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу. Відмовитися від імпорту російського СПГ планують до кінця 2026 року, а постачання трубопровідного газу з Росії – до 30 вересня 2027 року.