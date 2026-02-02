Що відомо про нові санкції?
Деталі повідомив сам президент у понеділок, 2 лютого. За його словами, Україна продовжує синхронізацію санкцій із Євросоюзом.
Дивіться також Росія на межі колапсу: чи стане падіння цін на нафту вирішальним ударом для економіки
Окрім того, є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та її партнерів.
Усім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо,
– підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, минулого тижня ЄС у своїй юрисдикції синхронізував українські санкції щодо шести російських пропагандистів.
Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. За словами президента, Україна розраховує, що його приймуть уже наприкінці лютого.
Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!
– додав він.