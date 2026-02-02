Что известно о новом пакете санкций против России?

Зеленский отметил, что Евросоюз очень помогает Украине, о чем говорится в социальных сетях украинского лидера.

Читайте также Экономика "посыплется" за 10 месяцев: насколько Россия зависима от своего теневого флота

В ближайшее время ожидается новая помощь – будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования. Более того, как отметил Зеленский, Урсула фон дер Ляйен проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.

Видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги,

– написал Владимир Зеленский.

Президент Украины сообщил, что также было обсуждение относительно дипломатической работы и работы над документами по гарантиям безопасности и плана восстановления.

Заметьте! Зеленский и фонд дер Ляйен договорились, что команды теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений.

Напомним, что о новых санкциях уже рассказывал федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Согласно его словам, новые ограничения будут направлены на противодействие гибридным угрозам России.

Также страны Европейского Союза планируют усилить контроль над судами теневого флота, активнее применять морское право, а также расширять международное сотрудничество.

Интересно! Кроме того, новые санкции будут включать не только ограничения на энергетические доходы Кремля, но и меры против обхода санкций. Таким образом удастся уменьшить финансовые доходы России.

Какие еще решения "ударят по России"?