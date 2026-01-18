Що відбувається з нафтогазовою галуззю у Росії?

Bloomberg повідомив 15 січня, що доходи Росії від нафти й газу у 2025 році впали до найнижчого рівня за п’ять років на тлі скорочення експорту газу санкції та зниження цін на сиру нафту, пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Міністерство фінансів Росії заявило 15 січня, що федеральний бюджет у 2025 році отримав загалом 8,48 трильйона рублів (приблизно 108 мільярдів доларів США) у вигляді податків із нафти та газу. Це на 24% менше, ніж у 2024 році.

У Bloomberg зазначили, що у 2025 році Росія отримувала менше рублів за кожен барель видобутої й проданої нафти через зміцнення валюти. Це зокрема підвищило купівельну спроможність Росії на світових ринках, зробивши паралельний імпорт дешевшим в умовах західних санкцій.

Проте це водночас негативно вплинуло на експортні прибутки. У 2024 році доходи від нафти й газу становили близько 30% усіх доходів федерального бюджету Росії. Однак у 2025 році вони скоротилися на 22% в річному вимірі.

Росія також поступово виснажує свої ліквідні резерви протягом останніх чотирьох років війни. Москва витратила понад половину свого суверенного фонду добробуту, щоб перекрити зростаючий розрив між доходами та видатками. Крім того, Кремль вдався до дорогих запозичень, які доведеться виплачувати роками.

Суверенний фонд добробуту – державний інвестиційний фонд. З нього Росія бере кошти, щоб уникнути нарощування боргів. Але країна систематично зменшує його ліквідну частину для фінансування війни, зокрема шляхом продажу золотих резервів наприкінці листопада 2025 року.

Путін грубо прорахувався в управлінні російською економікою, яка страждає від неприйнятно високих витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс, значного дефіциту робочої сили та скорочення суверенного фонду добробуту,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! ISW оцінює, що посилення західних санкцій проти Росії – у поєднанні з подальшою військовою підтримкою України з боку Заходу – ймовірно, ще більше вдарить по російській економіці та її здатності фінансувати затяжну війну.

Нагадаємо, що епоха надприбутків від газу та нафти у Росії закінчується. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Доходи від нафти та газу будуть падати як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Цьогоріч частка нафтогазових надходжень до бюджету, яка кілька років тому становила ще 50%, скоротиться до 23%. Але вона продовжить падіння й у наступні роки.

Аналітики вважають, що Москва була змушена торгувати нафтою на межі рентабельності або навіть у збиток. Кремль втратив західні ринки через війну, тому довелося продавати нафту Індії та Китаю з величезними знижками – вони часто становлять приблизно 50% ціни.

Зауважте! Офіційно це пояснюють вичерпанням запасів вуглеводнів із низькою собівартістю, але війна та санкції найсильніше вдарили по доходах від нафти й газу.

