Що відбувається з торгівлею у Росії?

За період з січня по листопад 2025 року імпорт зменшився майже вдвічі й становив 20,9 мільярда доларів США проти 37,9 мільярда доларів США роком раніше, що відповідає падінню на 45%, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

"Паралельний імпорт", був легалізований у березні 2022 року для обходу західних обмежень, щоб компенсувати дефіцит іноземних товарів. Але ефективність методу швидко знижується.

Середньомісячні обсяги ввезення у 2025 році скоротилися до 2 мільярдів доларів США з приблизно 4 мільярдів на початковому етапі роботи. І ключовим чинником падіння стали регуляторні рішення влади країни.

У 2025 році з переліку дозволених товарів було вилучено косметику та парфумерію з "недружніх" держав.

Міністерство промисловості та торгівлі також анонсувало поетапне виключення одягу та побутової техніки, які можуть бути заміщені продукцією з "дружніх" країн або російськими аналогами.

Крім того, тиск посилився наприкінці 2025 року після заяв Володимира Путіна про необхідність боротьби з "чорним" імпортом через Казахстан. Митні органи змогли конфісковувати вантажі за відсутності повного пакета документів. І до листопада 2025 року на казахстанському кордоні було затримано до 10% усього російського імпорту.

Очікується, що тенденція до скорочення "паралельного імпорту" збережеться і у 2026 році,

– зазначили у розвідці.

Таким чином можна побачити звуження доступу Кремля до зовнішніх товарних ринків на тлі:

західних санкцій; падіння платоспроможності населення; зростання регуляторних і логістичних бар’єрів.

Важливо! Тимчасове зниження попиту на іноземну валюту підтримує курс рубля. Але "зміцнення" це більше симптом деградації зовнішньої торгівлі та загального економічного спаду, а не стабільності.

Нагадаємо, що укріплення рубля лише шкодить росіянам. Про це вже повідомляли в українській розвідці.

Рекордне зміцнення російського рубля у 2025 році дедалі більше має вигляд не ознаки стабільності, а прямого наслідку непродуманої монетарної політики Кремля, здатної стати катастрофою як для економіки Росії, так і для її громадян,

– йдеться у повідомленні.

Курс підтримують такі фактори:

висока ключова ставка Центробанку; пригнічений імпорт; примусові продажі валютної виручки.

Зверніть увагу! Просте населення вже "відчуло" наслідки міцної валюти. Зокрема споживчі ціни та послуги ЖКГ у Росії зростають у рази швидше за інфляцію.

