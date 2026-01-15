Что происходит с торговлей в России?

За период с января по ноябрь 2025 года импорт уменьшился почти вдвое и составил 20,9 миллиардов долларов США против 37,9 миллиардов долларов США годом ранее, что соответствует падению на 45%, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

"Параллельный импорт", был легализован в марте 2022 года для обхода западных ограничений, чтобы компенсировать дефицит иностранных товаров. Но эффективность метода быстро снижается.

Среднемесячные объемы ввоза в 2025 году сократились до 2 миллиардов долларов США с примерно 4 миллиардов на начальном этапе работы. И ключевым фактором падения стали регуляторные решения властей страны.

В 2025 году из перечня разрешенных товаров было изъято косметику и парфюмерию из "недружественных" государств.

Министерство промышленности и торговли также анонсировало поэтапное исключение одежды и бытовой техники, которые могут быть замещены продукцией из "дружественных" стран или российскими аналогами.

Кроме того, давление усилилось в конце 2025 года после заявлений Владимира Путина о необходимости борьбы с "черным" импортом через Казахстан. Таможенные органы смогли конфисковывать грузы при отсутствии полного пакета документов. И к ноябрю 2025 года на казахстанской границе было задержано до 10% всего российского импорта.

Ожидается, что тенденция к сокращению "параллельного импорта" сохранится и в 2026 году,

– отметили в разведке.

Таким образом можно увидеть сужение доступа Кремля к внешним товарным рынкам на фоне:

западных санкций; падения платежеспособности населения; роста регуляторных и логистических барьеров.

Важно! Временное снижение спроса на иностранную валюту поддерживает курс рубля. Но "укрепление" это больше симптом деградации внешней торговли и общего экономического спада, а не стабильности.

Напомним, что укрепление рубля только вредит россиянам. Об этом уже сообщали в украинской разведке.

Рекордное укрепление российского рубля в 2025 году все больше выглядит не признаком стабильности, а прямого следствия непродуманной монетарной политики Кремля, способной стать катастрофой как для экономики России, так и для ее граждан,

– говорится в сообщении.

Курс поддерживают следующие факторы:

высокая ключевая ставка Центробанка; подавленный импорт; принудительные продажи валютной выручки.

Обратите внимание! Простое население уже "почувствовало" последствия крепкой валюты. В частности потребительские цены и услуги ЖКХ в России растут в разы быстрее инфляции.

