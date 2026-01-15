Что происходит с торговлей в России?
За период с января по ноябрь 2025 года импорт уменьшился почти вдвое и составил 20,9 миллиардов долларов США против 37,9 миллиардов долларов США годом ранее, что соответствует падению на 45%, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
"Параллельный импорт", был легализован в марте 2022 года для обхода западных ограничений, чтобы компенсировать дефицит иностранных товаров. Но эффективность метода быстро снижается.
Среднемесячные объемы ввоза в 2025 году сократились до 2 миллиардов долларов США с примерно 4 миллиардов на начальном этапе работы. И ключевым фактором падения стали регуляторные решения властей страны.
- В 2025 году из перечня разрешенных товаров было изъято косметику и парфюмерию из "недружественных" государств.
- Министерство промышленности и торговли также анонсировало поэтапное исключение одежды и бытовой техники, которые могут быть замещены продукцией из "дружественных" стран или российскими аналогами.
Кроме того, давление усилилось в конце 2025 года после заявлений Владимира Путина о необходимости борьбы с "черным" импортом через Казахстан. Таможенные органы смогли конфисковывать грузы при отсутствии полного пакета документов. И к ноябрю 2025 года на казахстанской границе было задержано до 10% всего российского импорта.
Ожидается, что тенденция к сокращению "параллельного импорта" сохранится и в 2026 году,
– отметили в разведке.
Таким образом можно увидеть сужение доступа Кремля к внешним товарным рынкам на фоне:
- западных санкций;
- падения платежеспособности населения;
- роста регуляторных и логистических барьеров.
Важно! Временное снижение спроса на иностранную валюту поддерживает курс рубля. Но "укрепление" это больше симптом деградации внешней торговли и общего экономического спада, а не стабильности.
Напомним, что укрепление рубля только вредит россиянам. Об этом уже сообщали в украинской разведке.
Рекордное укрепление российского рубля в 2025 году все больше выглядит не признаком стабильности, а прямого следствия непродуманной монетарной политики Кремля, способной стать катастрофой как для экономики России, так и для ее граждан,
– говорится в сообщении.
Курс поддерживают следующие факторы:
- высокая ключевая ставка Центробанка;
- подавленный импорт;
- принудительные продажи валютной выручки.
Обратите внимание! Простое население уже "почувствовало" последствия крепкой валюты. В частности потребительские цены и услуги ЖКХ в России растут в разы быстрее инфляции.
Что еще известно о российской торговле?
- В частности торговля между Китаем и Россией снизилась. Такого не было с 2020 года – времен пандемии.
- Россия пытается преодолеть замедление двусторонней торговли. В сентябре 2025 года Пекин и Москва подписали более 20 соглашений о сотрудничестве. Также они одобрили проект газопровода "Сила Сибири – 2".