Трамп также пригрозил Ирану "очень решительными вариантами" действий, если Тегеран решит атаковать военные или коммерческие объекты страны. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, на какие действия может решиться Белый дом и вступится ли Кремль за иранский режим.

Как Трамп может вмешаться в ситуацию в Иране?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что есть много вариантов, как Трамп может поступить в отношении режима в Иране. В частности, могут быть нанесены удары с воздуха.

Также возможно проведение определенных локальных спецопераций. В частности, операция по вывозу духовного лидера Ирана Али Хаменеи, как это происходило с Мадуро в Венесуэле.

То есть что-то довольно быстрое, мгновенное,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, США могут делать это во взаимодействии с Израилем. Разведке этой страны, вероятно, известны объекты, по которым можно нанести удар, чтобы попытаться фактически ликвидировать верхушку правящего режима Ирана.

Политолог Игорь Рейтерович со своей стороны заметил, что есть 2 способа, как Трамп может отреагировать на гибель протестующих в Иране. Во-первых, может быть прямое участие, то есть точечные удары прежде всего по представителям режима. И США сами это сделают.

Он напомнил, что в Иране фактически существует 2 основных центра власти: светская и духовная. Светская власть согласна идти на определенные компромиссы. Если бы осталась только она в виде президента, парламента, каких-то политических партий – то, вероятно, с ней можно договориться и репрессии против собственного народа прекратились бы.

Однако, по его словам, есть вопросы касаемо духовной власти, которая доминирует в Иране. Она, в частности, создала дополнительные институты вроде Корпуса стражей Исламской революции или определенных аналогов нашего Конституционного суда.

Если нанести какие-то точечные удары по людям, возглавляющим эти институты – ситуация может очень быстро измениться не в пользу нынешнего режима в Иране,

– заявил Рейтерович.

Во-вторых, США могут дать разрешение сделать это другой стране Ближнего Востока, которая очень заинтересована в ликвидации этого режима – то есть Израилю. Однако речь не идет о какой-то наземной операции – могут быть точечные удары, которые заставят аятоллу бежать из страны, что приведет к каким-то серьезным изменениям.

Очевидно, что для подавляющего большинства иранцев ситуация в стране становится неприемлемой и они хотят сменить нынешний режим. И Трамп может немного "подтолкнуть" ситуацию, не прилагая особых усилий, а народ уже снесет режим.

Может ли Россия вступиться за иранский режим?

Мусиенко уверен, что Россия ничего не будет делать, если США начнут какие-то жесткие действия в отношении режима Ирана.

Я думаю, что Кремль просто воспримет все, как есть,

– сказал военный.

Дело в том, объяснил он, что у России сейчас ограниченные возможности. Конечно, для Украины было бы положительным сценарием, если бы Москва втянулась в спецоперацию в поддержку Ирана или в любую другую в мире и несла там существенные потери. Но Путин сейчас максимально сконцентрирован на войне против Украины.

События в Венесуэле и Иране, добавил Мусиенко, бьют по имиджу Путина и стратегически ослабляют Россию. Однако Кремль, как и в случае с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и свергнутым сирийским диктатором Башаром Асадом, не придет на помощь режиму в Иране. Максимум, что может сделать Россия – это попытаться эвакуировать Али Хаменеи и еще кого-то из представителей иранского режима.

Как Россия каждый раз подставляет своих союзников?

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец отметил, что режим в Иране уже не первый союзник России, который оказался на грани краха.

Трамп ежедневно обещает режиму в Иране проблемы, предупреждая, что дальнейшее насилие в отношении мирных протестующих приведет к нанесению ударов по военным и другим критическим объектам. Поэтому, заметил он, сейчас очень подходящий момент, чтобы уничтожить этот абсолютно террористический режим.

И смотрите, как падают все союзники Путина, и он при этом выглядит абсолютно беспомощным и ничего не может сделать. И самое главное – он даже не пытается им помочь,

– подчеркнул военный.

В частности, Венесуэла была единственным союзником России в Латинской Америке на протяжении десятилетий, а Москва даже не пошевелила пальцем, чтобы остановить устранение Николаса Мадуро.

Кстати, во время операции США в Венесуэле оказалось, что система ПВО, которую поставила Россия, фактически не работала. Согласно анализу The New York Times и словам американских чиновников, российские комплексы С-300 и "Бук" не были подключены к радарам, а часть компонентов оставалась на складах.

То есть Москва продала старый хлам своему союзнику, не обеспечила его техническое сопровождение и не контролировала использование,

– сказал Березовец.

В то же время, заметил он, кремлевская пропаганда кричала до последнего дня, что ничего с Мадуро не произойдет, потому что Москва прикрыла своего союзника. Он, мол, защищен какими-то тайными договоренностями между Путиным и Трампом. Но результат оказался совсем иным.

Поэтому, резюмировал военный, вполне возможно, что если бы сейчас Соединенные Штаты начали наносить удары по территории Ирана – такая же ситуация повторилась бы и там.

Что известно о протестах в Иране?