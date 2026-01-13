Трамп також пригрозив Ірану "дуже рішучими варіантами" дій, якщо Тегеран вирішить атакувати військові або комерційні об'єкти країни. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, на які дії може зважитися Білий дім та чи заступиться Кремль за іранський режим.

Як Трамп може втрутитися у ситуацію в Ірані?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що є багато варіантів, як Трамп може вчинити щодо режиму в Ірані. Зокрема, може бути завдано ударів з повітря.

Також можливе проведення певних локальних спецоперацій. Зокрема, операція з вивезення духовного лідера Ірану Алі Хаменеї, як це відбувалося з Мадуро у Венесуелі.

Тобто щось доволі швидке, миттєве,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, США можуть робити це у взаємодії з Ізраїлем. Розвідці цієї країни, ймовірно, відомі об'єкти, по яких можна завдати удару, щоб спробувати фактично ліквідувати верхівку панівного режиму Ірану.

Політолог Ігор Рейтерович зі свого боку зауважив, що є 2 способи, як Трамп може відреагувати на загибель протестувальників в Ірані. По-перше, може бути пряма участь, тобто точкові удари насамперед по представниках режиму. І США самі це зроблять.

Він нагадав, що в Ірані фактично існує 2 основні центри влади: світська та духовна. Світська влада згодна йти на певні компроміси. Якби залишилася б лише вона у вигляді президента, парламенту, якихось політичних партій – то, ймовірно, з нею можна домовитися й репресії проти власного народу припинилися б.

Які 2 варіанти дій Трампа щодо Ірану: дивіться відео

Натомість, за його словами, є питання щодо духовної влади, яка домінує в Ірані. Вона, зокрема, створила додаткові інституції на кшталт Корпусу вартових Ісламської революції чи певних аналогів нашого Конституційного суду.

Якщо завдати якихось точкових ударів по людях, які очолюють ці інституції – ситуація може дуже швидко змінитися не на користь нинішнього режиму в Ірані,

– заявив Рейтерович.

По-друге, США можуть дати дозвіл зробити це іншій країні Близького Сходу, яка дуже зацікавлена в ліквідації цього режиму – тобто Ізраїлю. Однак не йдеться про якусь наземну операцію – можуть бути точкові удари, які змусять аятолу втекти з країни, що призведе до якихось серйозних змін.

Очевидно, що для переважної більшості іранців ситуація в країні стає неприйнятною й вони хочуть змінити нинішній режим. І Трамп може трохи "підштовхнути" ситуацію, не докладаючи особливих зусиль, а народ уже знесе режим.

Чи може Росія заступитися за іранський режим?

Мусієнко певен, що Росія нічого не робитиме, якщо США розпочнуть якісь жорсткі дії щодо режиму Ірану.

Я думаю, що Кремль просто сприйме все, як є,

– сказав військовий.

Річ у тім, пояснив він, що в Росії зараз обмежені спроможності. Звісно, для України було б позитивним сценарієм, якби Москва втягнулася у спецоперацію на підтримку Ірану чи в будь-яку іншу в світі й зазнавала там суттєвих втрат. Але Путін зараз максимально сконцентрований на війні проти України.

Події у Венесуелі та Ірані, додав Мусієнко, б'ють по іміджу Путіна й стратегічно послаблюють Росію. Проте Кремль, як і у випадку із захопленим президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та поваленим сирійським диктатором Башаром Асадом, не прийде на допомогу режиму в Ірані. Максимум, що може зробити Росія – це спробувати евакуювати Алі Хаменеї та ще когось із представників іранського режиму.

Як Путін може допомогти режиму в Ірані: дивіться відео

Як Росія щоразу підставляє своїх союзників?

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець зазначив, що режим в Ірані вже не перший союзник Росії, який опинився на межі краху.

Трамп щодня обіцяє режиму в Ірані проблеми, попереджаючи, що подальше насильство щодо мирних протестувальників призведе до завдання ударів по воєнних та інших критичних об'єктах. Тож, зауважив він, зараз дуже слушний момент, аби знищити цей абсолютно терористичний режим.

І дивіться, як падають усі союзники Путіна, і він за цих обставин є абсолютно безпорадним та нічого не може вдіяти. І найголовніше – він навіть не намагається їм допомогти,

– наголосив військовий.

Зокрема, Венесуела була єдиним союзником Росії у Латинській Америці впродовж десятиліть, а Москва навіть не поворухнула пальцем, аби зупинити усунення Ніколаса Мадуро.

До речі, під час операції США у Венесуелі виявилося, що система ППО, яку поставила Росія, фактично не працювала. Відповідно до аналізу The New York Times та слів американських чиновників, російські комплекси С-300 та "Бук" не були підключені до радарів, а частина компонентів залишалася на складах.

Тобто Москва продала старий мотлох своєму союзнику, не забезпечила його технічний супровід і не контролювала використання,

– сказав Березовець.

Водночас, зауважив він, кремлівська пропаганда кричала до останнього дня, що нічого з Мадуро не станеться, бо Москва прикрила свого союзника. Він, мовляв, захищений якимись таємними домовленостями між Путіним і Трампом. Але результат виявився зовсім іншим.

Тож, резюмував військовий, цілком можливо, що якби зараз Сполучені Штати почали завдавати ударів по території Ірану – така сама ситуація повторилася б і там.

Як Путін кидає своїх союзників: дивіться відео

Що відомо про протести в Ірані?