Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників та експертів, а також власний аналіз фото, відео та супутникових знімків, пише 24 Канал.

Дивіться також У росіян все менше ППО, – полковник запасу дав прогноз, коли Україна зможе переважати в повітрі

У чому була проблема російської ППО?

За словами американських чиновників та аналізу NYT, російські комплекси С-300 та "Бук" на момент атаки Сполучених Штатів не були підключені до радарів, а частина компонентів взагалі залишалася на складах.

Хвалені російські системи ППО мали стати потужним символом тісних зв'язків між Венесуелою та Росією, двома суперниками Сполучених Штатів. Їхній союз, здавалося, давав Росії зростаючу опору в Західній півкулі,

– ідеться у статті.

Венесуела не змогла обслуговувати та експлуатувати С-300, а також системи ППО "Бук", що зробило її повітряний простір вразливим, коли Пентагон розпочав операцію з метою захоплення пана Ніколаса Мадуро.

"Дані свідчать про те, що, попри місяці попереджень, Венесуела не була готова до американського вторгнення.. Некомпетентність венесуельських військових, схоже, зіграла велику роль в успіху США", – пише видання.

Колишній керівник резидентури ЦРУ у Венесуелі, який зараз керує вашингтонською лобістською фірмою Tower Strategy припускає, що причиною невдачі також могли стати роки корупції, поганої логістики та санкцій.

На думку експертів та ексчиновників США, відповідальність за провал лежить і на Росії. Російські інструктори та техніки повинні були забезпечити повну інтеграцію та боєздатність систем, проте цього не сталося.

Водночас один зі співрозмовників NYT не заперечує, що Москва свідомо допустила деградацію протиповітряної оборони, щоб уникнути прямої конфронтації з Вашингтоном у разі збитого американського літака.

Така ППО стала символом ослаблення російського впливу в Латинській Америці. Після захоплення Мадуро союз Москви та Каракаса виявився менш міцним, ніж демонструвалося, а російські озброєння – "паперовим тигром".

Що цьому передувало?