Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра війни США Піта Гегсета.

Як Гегсет висміяв російську ППО?

Глава Пентагону заявив, що американська операція у Венесуелі відбувалась безперешкодно. За його словами, майже 200 "найкращих військових США" змогли зайти до центру столиці та затримати Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес.

Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре,

– сказав Гегсет.

Нагадаємо, що від Росії Венесуела отримала, зокрема, винищувачі Су-30МК2, комплекси "Панцир-С1" і "Бук-М2Е".

Крім того, Гегсет наголосив, що під час операції США не втратили жодного військового. За його словами, Пентагон зосереджений на випереджальних заходах, нових оперативних підходах, швидкому впровадженні сучасних технологій та довгострокових інвестиціях у військовий потенціал.

Основною метою США посадовець назвав домінування, що має стримувати потенційних ворогів від будь-яких викликів Сполученим Штатам.

Ситуація після затримання Мадуро