Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Як відбувається суд над Мадуро?

У своїх перших публічних словах після прибуття до США Мадуро заявляє суду, що він є президентом Венесуели та що його затримали в його будинку в Каракасі.

Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни,

– каже він.

У понеділок, 5 січня, Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес вперше з'явилися у федеральному суді, щоб відповісти на звинувачення в наркотероризмі. Мадуро інкримінують: