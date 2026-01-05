Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.
Як відбувається суд над Мадуро?
У своїх перших публічних словах після прибуття до США Мадуро заявляє суду, що він є президентом Венесуели та що його затримали в його будинку в Каракасі.
Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни,
– каже він.
У понеділок, 5 січня, Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес вперше з'явилися у федеральному суді, щоб відповісти на звинувачення в наркотероризмі. Мадуро інкримінують:
- змову з метою наркотероризму;
- змову з метою ввезення кокаїну;
- володіння кулеметами та вибуховими пристроями;
- змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями.