Чи правда, що Мадуро можуть стратити у США?

Суд над ним відбудеться о 19:00 за Києвом. І там можуть ухвалити кару на горло.

Мадуро привезли у суд: дивіться відео

Мадуро може бути засуджений до смертної кари, якщо його визнають винним у федеральному злочині, пов'язаному з торгівлею наркотиками та іншими звинуваченнями,

– пояснюють у ЗМІ.

Так може статися, якщо Мадуро визнають винним у порушенні закону про контрольовані речовини в рамках злочинного угруповання.

Вирок за федеральні злочини, пов'язані з наркотиками, які не включають вбивство, караються смертною карою. Як і вбивство, державна зрада або шпигунство.

Але за оборудки з наркотиками зазвичай у США не страчують. Більшість страчених злочинців убили людину.

Так у чому конкретно звинувачують Мадуро?

Спершу в Америці говорили тільки про торгівлю наркотиками. Але потім обвинувачення посилили.

Генпрокурорка США Памела Бонді 3 січня перелічила те, що інкримінують Мадуро. Вона пообіцяла, що Мадуро та його дружина "відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах".

Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес були звинувачені в Південному окрузі Нью-Йорка. Ніколас Мадуро звинувачується в змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів,

– ідеться в дописі.

США вперше викрали президента іншої країни та судитимуть його?

Ні, схожі події уже були. Медіа проводять паралелі з ударом по Панамі в 1989 році. Тоді за наказом президента Джорджа Буша-старшого було захоплено військового лідера Панами Мануеля Нор'єгу.

Той спершу був союзником Америки, але потім перетворив Панаму на пункт перевалки для колумбійських наркотиків.

У США Нор'єгу судили та призначили йому 40 років тюремного ув'язнення. Зрештою він помер у Панамі від геморагічного інсульту у 83 роки.