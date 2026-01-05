Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Правда ли, что Мадуро могут казнить в США?

Суд над ним состоится в 19:00 по Киеву. И там могут принять решение о смертной казни.

Мадуро привезли в суд: смотрите видео

Мадуро может быть приговорен к смертной казни, если его признают виновным в федеральном преступлении, связанном с торговлей наркотиками и другими обвинениями,

– объясняют в СМИ.

Так может произойти, если Мадуро признают виновным в нарушении закона о контролируемых веществах в рамках преступной группировки.

Приговор за федеральные преступления, связанные с наркотиками, которые не включают убийство, наказываются смертной казнью. Как и убийство, государственная измена или шпионаж.

Но за сделки с наркотиками обычно в США не казнят. Большинство казненных преступников убили человека.

Так в чем конкретно обвиняют Мадуро?

Сначала в Америке говорили только о торговле наркотиками. Но потом обвинения ужесточили.

Генпрокурор США Памела Бонди 3 января перечислила то, что инкриминируют Мадуро. Она пообещала, что Мадуро и его жена "почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах".

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были обвинены в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также заговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов,

– говорится в заметке.

Смотрите также Было ли задержание Мадуро законным: объяснение Reuters

США впервые похитили президента другой страны и будут судить его?

Нет, похожие события уже были. Медиа проводят параллели с ударом по Панаме в 1989 году. Тогда по приказу президента Джорджа Буша-старшего был захвачен военный лидер Панамы Мануэль Норьега.

Тот сначала был союзником Америки, но потом превратил Панаму в пункт перевалки для колумбийских наркотиков.

В США Норьегу судили и назначили ему 40 лет тюремного заключения. В конце концов он умер в Панаме от геморрагического инсульта в 83 года.