Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи легальним було затримання Мадуро?

Президент США Трамп заявив, що Мадуро є нелегітимним лідером і звинуватив його у співпраці з наркокартелями. У США стверджують, що саме ці угруповання відповідальні за тисячі смертей, пов'язаних із вживанням наркотиків.

Американська влада пояснює операцію тим, що Міністерство юстиції звернулося по допомогу до військових після того, як велике журі присяжних у Нью-Йорку висунуло Мадуро та його оточенню низку обвинувачень.

Водночас експерти з міжнародного права наголошують, що така операція створює правові суперечності. Вони зазначають, що не можна одночасно називати дії правоохоронною місією і говорити про можливий подальший контроль над країною.

Експерти з міжнародного права очікують, що Вашингтон заявить про самооборону та зіткнеться з незначним серйозним опором. Однак законність операції була поставлена ​​під сумнів,

– йдеться в матеріалі.

Юристи, з якими спілкувались у The Guardian, вважають, що дії США можуть порушувати статтю 2(4) Статуту ООН. Варто зазначатити, що вона забороняє застосування військової сили та наголошує на повазі суверенітету держав.

Наприклад, Сьюзен Бро, професорка міжнародного права та старша наукова співробітниця Інституту передових правових досліджень, зазначила, що США можуть посилатися на право на самооборону. Водночас доказів безпосередньої загрози з боку Венесуели у них немає.

Через право вето п'ятьох членів Ради Безпеки ООН, серед яких є США, запровадження санкцій проти них виглядає малоймовірним, кажуть у виданні.

Операція у Венесуелі: останні новини