Що сказала Делсі Родрігес під час присяги 5 січня?
У Венесуелі призначили тимчасову президентку. Друга посадова особа держави та міністерка нафти Делсі Родрігес у понеділок, 5 січня, офіційно склала присягу як тимчасовий президент країни. Вона зазначила, що для неї викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес є "болем у серці".
Клянуся не відпочивати жодної хвилини, щоб гарантувати мир і духовний, економічний та соціальний спокій нашого народу. Поклянімось як єдина країна рухати Венесуелу вперед у ці жахливі часи,
– сказала Делсі Родрігес.
Тим часом у Нью-Йорку пройшов перший суд над Ніколасом Мадуро. Він не визнав своєї провини. З вечора 3 січня Мадуро перебуває в Столичному слідчому ізоляторі в Брукліні.
У яких злочинах підозрюється Мадуро?
Суд підозрює Ніколаса Мадуро у чотирьох правопорушеннях. Його звинувачують у наркотероризмі, змові з метою імпорту кокаїну та зберігання кулеметів і руйнівних пристроїв.
Мадуро також звинувачують у керівництві мережею торгівлі наркотиками, яка співпрацювала з насильницькими угрупованнями, включаючи мексиканські картелі Сіналоа та Зетас, колумбійські повстанці ФАРК та венесуельське угруповання "Трен де Арагуа".
Венесуельський лідер довго заперечував ці звинувачення, стверджуючи, що вони були прикриттям для керування нафтовими запасами країни.
Федеральні прокурори Нью-Йорка вперше висунули звинувачення для Мадуро у 2020 році в рамках тривалої справи про торгівлю наркотиками проти чинних та колишніх венесуельських чиновників.
Дружина Ніколаса Мадуро Сілія Флорес також не визнала своєї провини. Якщо суд так вирішить, то чинний президент Венесуели може бути засуджений до смертної кари у США.