Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
К теме "Я все еще президент Венесуэлы": в Нью-Йорке состоялось первое заседание суда над Мадуро
Что сказала Делси Родригес во время присяги 5 января?
В Венесуэле назначили временного президента. Второе должностное лицо государства и министр нефти Делси Родригес в понедельник, 5 января, официально приняла присягу как временный президент страны. Она отметила, что для нее похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес является "болью в сердце".
Клянусь не отдыхать ни минуты, чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой нашего народа. Давайте поклянемся как единая страна двигать Венесуэлу вперед в эти ужасные времена,
– сказала Делси Родригес.
Тем временем в Нью-Йорке прошел первый суд над Николасом Мадуро. Он не признал своей вины. С вечера 3 января Мадуро находится в Столичном следственном изоляторе в Бруклине.
В каких преступлениях подозревается Мадуро?
Суд подозревает Николаса Мадуро виновным в четырех правонарушениях. Его обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью импорта кокаина и хранения пулеметов и разрушительных устройств.
Мадуро также обвиняют в руководстве сетью торговли наркотиками, которая сотрудничала с насильственными группировками, включая мексиканские картели Синалоа и Зетас, колумбийских повстанцев ФАРК и венесуэльскую группировку Трен де Арагуа.
Венесуэльский лидер долго отрицал эти обвинения, утверждая, что они были прикрытием для управления нефтяными запасами страны.
Федеральные прокуроры Нью-Йорка впервые выдвинули обвинения для Мадуро в 2020 году в рамках длительного дела о торговле наркотиками против действующих и бывших венесуэльских чиновников.
Жена Николаса Мадуро Силия Флорес также не признала своей вины. Если суд так решит, то действующий президент Венесуэлы может быть приговорен к смертной казни в США.