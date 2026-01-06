Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра войны США Пита Гегсета.

Смотрите также На фоне операции в Венесуэле: решится ли Китай на войну против Тайваня

Как Гегсет высмеял российскую ПВО?

Глава Пентагона заявил, что американская операция в Венесуэле проходила беспрепятственно. По его словам, почти 200 "лучших военных США" смогли зайти в центр столицы и задержать Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо,

– сказал Гегсет.

Напомним, что от России Венесуэла получила, в частности, истребители Су-30МК2, комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Е".

Кроме того, Гегсет отметил, что во время операции США не потеряли ни одного военного. По его словам, Пентагон сосредоточен на опережающих мероприятиях, новых оперативных подходах, быстром внедрении современных технологий и долгосрочных инвестициях в военный потенциал.

Основной целью США чиновник назвал доминирование, что должно сдерживать потенциальных врагов от любых вызовов Соединенным Штатам.

Ситуация после задержания Мадуро