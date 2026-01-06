Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра войны США Пита Гегсета.
Как Гегсет высмеял российскую ПВО?
Глава Пентагона заявил, что американская операция в Венесуэле проходила беспрепятственно. По его словам, почти 200 "лучших военных США" смогли зайти в центр столицы и задержать Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо,
– сказал Гегсет.
Напомним, что от России Венесуэла получила, в частности, истребители Су-30МК2, комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Е".
Кроме того, Гегсет отметил, что во время операции США не потеряли ни одного военного. По его словам, Пентагон сосредоточен на опережающих мероприятиях, новых оперативных подходах, быстром внедрении современных технологий и долгосрочных инвестициях в военный потенциал.
Основной целью США чиновник назвал доминирование, что должно сдерживать потенциальных врагов от любых вызовов Соединенным Штатам.
Ситуация после задержания Мадуро
5 января Николас Мадуро вместе с женой Силией Флорес предстали перед федеральным судом США. Перед этим им предъявили обвинения в наркотерроризме и заговоре против США.
Мадуро настаивает, что он является легитимным президентом Венесуэлы, и полностью отвергает обвинения.
В то же время Делси Родригес приняла присягу на должность временного президента Венесуэлы и заявила, что будет работать, чтобы обеспечить спокойствие и мир граждан.