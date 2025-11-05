Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал интервью Газета.Ru, что Россия не исключает возможности передачи Венесуэле комплекса "Орешник" для войны с США, пишет 24 Канал.

Какое еще оружие поставляет Россия Венесуэле?

По словам Журавлева, Россия сейчас является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет "почти всю номенклатуру вооружений – от стрелкового оружия до авиации".

Не вижу никаких препятствий для того, чтобы поставлять дружественной нам стране такие новые разработки, как "Орешник",

– сказал Журавлев.

Также российский депутат заявил, что данные о масштабах и номенклатуре поставок засекречены, поэтому "США могут ждать сюрпризы". Он отметил, что основу военно-воздушных сил Венесуэлы составляют российские истребители Су-30МК2, кроме того, страна получила комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Е".

Сможет ли Россия отправить "Орешник" Венесуэле?

По информации издания Defense Express, заявление России о якобы переброске крылатых ракет и возможной передаче "Орешника" полностью соответствует привычной риторике Кремля, поэтому к таким громким словам стоит относиться с долей здорового скепсиса. Однако нельзя игнорировать агрессивность Кремля и его открытое противостояние Западу. Россия может считать размещение ракет в Южной Америке выгодным шагом и дополнительным рычагом в переговорах с США.

Сейчас, в лучшем случае, Кремль может перебросить только один комплекс "Орешник". По данным украинских спецслужб, в России осталась только одна ракета – одну уничтожили в 2023 году, еще одну запустили по Днепру в 2024 году.

Технически "Орешник" тоже можно доставить в Венесуэлу, однако только Ан-124 способен перевезти около 70 тонн груза. Полет с несколькими промежуточными посадками свидетельствовал бы о развертывании комплекса, но пока этого не произошло.

Относительно крылатых ракет – Москва вполне вероятно может направить несколько пусковых с обеспечением и запасом ракет, тем более что подобные комплексы уже передаются союзникам в Беларусь.

Даже при морской отправке доставка из России в Венесуэлу займет около 20 дней – это слишком долго.

Кому уже Кремль передал "Орешник"