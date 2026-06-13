Однак ці заходи від атаки не врятували. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Дивіться також Супутникові знімки підтвердили ураження КПП "Джанкой" та мосту через протоку Промоїна

Які подробиці ураження заводу в Чебоксарах?

Підприємство "Прогрес" спеціалізується на виробництві електронних компонентів для російських систем озброєння. За даними супутникових знімків та відкритих джерел, частину будівель заводу накрили металевими конструкціями, які мали захищати об'єкт від ударів безпілотників.



Знімки заводу з супутника / Vantor

Такі антидронові сітки Росія активно застосовує для прикриття військових та промислових об'єктів. Попри це, українські сили завдали удару по підприємству, використавши крилаті ракети FP-5 "Фламінго" українського виробництва.

Важливо! Це один із перших публічно зафіксованих випадків застосування цього типу озброєння в бойових умовах. Ракета, за заявленими характеристиками, має дальність польоту понад 2900 кілометрів і бойову частину вагою понад одну тонну.

Українські військові зазначають, що ВНДІР "Прогрес" є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для російських високоточних систем озброєння.

Зокрема, йдеться про компоненти для дронів "Шахед", ракет "Калібр" та "Іскандер". Підприємство вже неодноразово ставало ціллю ударів протягом попереднього року, що, за оцінками аналітиків, свідчить про системні спроби України порушити російські ланцюги постачання критичних компонентів для озброєння.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що повторні атаки по цьому об'єкту демонструють зростаючу здатність України завдавати ударів по важливих військових підприємствах у глибокому тилу Росії. Водночас розширення використання антидронових конструкцій у країні-агресорці, за їхніми оцінками, свідчить про намагання захистити такі об'єкти, але також і про їхню вразливість перед новими типами українського озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Сили оборони вдарили по нафтовій інфраструктурі в районі міста Котово у Волгоградській області. Внаслідок атаки пошкодження зазнав цех, де здійснюється підготовка та перекачування нафти.

Також під ударом опинилися пункти управління та місця зосередження російських сил. Окремо повідомляється, що в ту ж ніч українські дрони уразили низку об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Серед них – завод "Титан" в Армянську.