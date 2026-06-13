Однако эти меры не спасли от атаки. Об этом говорится в материале Business Insider.

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Каковы подробности поражения завода в Чебоксарах?

Предприятие "Прогресс" специализируется на производстве электронных компонентов для российских систем вооружения. По данным спутниковых снимков и открытых источников, часть зданий завода накрыли металлическими конструкциями, которые должны были защищать объект от ударов беспилотников.



Снимки завода со спутника / Vantor

Такие антидроновые сетки Россия активно применяет для прикрытия военных и промышленных объектов. Несмотря на это, украинские силы нанесли удар по предприятию, использовав крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" украинского производства.

Важно! Это один из первых публично зафиксированных случаев применения этого типа вооружения в боевых условиях. Ракета, по заявленным характеристикам, имеет дальность полета более 2900 километров и боевую часть весом более одной тонны.

Украинские военные отмечают, что ВНИИР "Прогресс" является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для российских высокоточных систем вооружения.

В частности, речь идет о компонентах для дронов "Шахед", ракет "Калибр" и "Искандер". Предприятие уже неоднократно становилось целью ударов в течение предыдущего года, что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о системных попытках Украины нарушить российские цепочки поставок критически важных компонентов для вооружения.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что повторные атаки по этому объекту демонстрируют растущую способность Украины наносить удары по важным военным предприятиям в глубоком тылу России. В то же время расширение использования антидроновых конструкций в стране-агрессоре, по их оценкам, свидетельствует о попытках защитить такие объекты, но также и об их уязвимости перед новыми типами украинского вооружения.

Напомним, в ночь на 13 июня Силы обороны нанесли удар по нефтяной инфраструктуре в районе города Котово в Волгоградской области. В результате атаки повреждения получил цех, где осуществляется подготовка и перекачка нефти.

Также под ударом оказались пункты управления и места сосредоточения российских сил. Отдельно сообщается, что в ту же ночь украинские дроны поразили ряд объектов на территории временно оккупированного Крыма. Среди них – завод "Титан" в Армянске.