Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков, пишет 24 Канал.

В чем была проблема российской ПВО?

По словам американских чиновников и анализа NYT, российские комплексы С-300 и "Бук" на момент атаки Соединенных Штатов не были подключены к радарам, а часть компонентов вообще оставалась на складах.

Хваленые российские системы ПВО должны были стать мощным символом тесных связей между Венесуэлой и Россией, двумя соперниками Соединенных Штатов. Их союз, казалось, давал России растущую опору в Западном полушарии,

– говорится в статье.

Венесуэла не смогла обслуживать и эксплуатировать С-300, а также системы ПВО "Бук", что сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию с целью захвата господина Николаса Мадуро.

"Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на месяцы предупреждений, Венесуэла не была готова к американскому вторжению... Некомпетентность венесуэльских военных, похоже, сыграла большую роль в успехе США", – пишет издание.

Бывший руководитель резидентуры ЦРУ в Венесуэле, который сейчас руководит вашингтонской лоббистской фирмой Tower Strategy предполагает, что причиной неудачи также могли стать годы коррупции, плохой логистики и санкций.

По мнению экспертов и экс-чиновников США, ответственность за провал лежит и на России. Российские инструкторы и техники должны были обеспечить полную интеграцию и боеспособность систем, однако этого не произошло.

В то же время один из собеседников NYT не отрицает, что Москва сознательно допустила деградацию противовоздушной обороны, чтобы избежать прямой конфронтации с Вашингтоном в случае сбитого американского самолета.

Такая ПВО стала символом ослабления российского влияния в Латинской Америке. После захвата Мадуро союз Москвы и Каракаса оказался менее прочным, чем демонстрировалось, а российские вооружения – "бумажным тигром".

Что этому предшествовало?