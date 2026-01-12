Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про можливу відповідь на дії Ірану?

Журналісти попросили прокоментувати Дональда Трампа заяви з боку Ірану, що у разі удару по них американські військові та комерційні бази будуть вважатися законними цілями.

На це президент США відповів, що, якщо іранська сторона це зробить, то США завдадуть їм удару, якого вони ще ніколи не відчували.

Вони навіть не повірять у це. У мене є дуже потужні варіанти. Тож, якщо вони це зроблять (Іран вдарить по об'єктах США – 24 Канал), вони отримають дуже, дуже потужну відповідь,

– сказав Трамп.

Також главу Білого дому запитали, чи підтримує його адміністрація контакт з лідерами іранської опозиції у зв'язку з протестами. На це Дональд Трамп відповів ствердно, але не проговорив деталей.

"Ви дізнаєтеся про це дуже скоро", – заінтригував американський президент.

Також Трамп сказав, що іранські чиновники дзвонили йому "для переговорів", проте Вашингтон може діяти в Ірані до відповідної зустрічі.

Які варіанти удару по Ірану розглядає Трамп?