Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о возможном ответе на действия Ирана?

Журналисты попросили прокомментировать Дональда Трампа заявления со стороны Ирана, что в случае удара по ним американские военные и коммерческие базы будут считаться законными целями.

На это президент США ответил, что, если иранская сторона это сделает, то США нанесут им удар, которого они еще никогда не испытывали.

Они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты. Поэтому, если они это сделают (Иран ударит по объектам США – 24 Канал), они получат очень, очень мощный ответ,

– сказал Трамп.

Также главу Белого дома спросили, поддерживает ли его администрация контакт с лидерами иранской оппозиции в связи с протестами. На это Дональд Трамп ответил утвердительно, но не проговорил деталей.

"Вы узнаете об этом очень скоро", – заинтриговал американский президент.

Также Трамп сказал, что иранские чиновники звонили ему "для переговоров", однако Вашингтон может действовать в Иране до соответствующей встречи.

Какие варианты удара по Ирану рассматривает Трамп?