Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что иранские протестующие, в частности молодежь, совсем не уважают нынешнюю власть, ведь она жестко притесняла население длительный период. Это лишь вопрос времени, когда напряжение в Иране достигнет апогея.

Как могут развиваться события из-за протестов в Иране?

Олег Лесной заметил, что хотелось бы, чтобы сейчас начался "парад сноса" диктаторских режимов.

Главное, чтобы религиозная надстройка была разрушена, а ситуация в Иране осталась управляемой. Если она зайдет в "тупик", то внутри могут начаться войны всех против всех. Это будет негативно влиять на стабильность в мире,

– предположил он.

Соединенные Штаты Америки могут как-то повлиять на это. В частности начать контакт с Ираном, чтобы не допустить гражданских войн внутри страны.

Кроме того, иранские протесты – это еще один "привет" Владимиру Путину. По словам политолога, например, свержение режима в Сирии и бегство Башара аль-Асада в Россию показывает, что диктатуры во время опасности для своей жизни ищут место, куда убежать, где найти убежище.

Возникает вопрос, куда убежит Путин, если что-то будет угрожать ему. Поэтому важно, чтобы Москва теряла партнеров, а мировая "ось зла" становилась только слабее.

Что известно о протестах в Иране?