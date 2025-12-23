Семья живет в роскошном доме и посещает лучшие заведения России. Об этом сообщает The New York Times, передает 24 Канал.
Что известно о жизни Асада в России?
По информации издания, после экстренной эвакуации семья свергнутого сирийского диктатора сначала остановилась в отеле Four Seasons, где стоимость проживания в люксовых апартаментах достигает 13 тысяч долларов в неделю.
Впоследствии Башар Асад переехал в двухэтажный пентхаус в одном из самых высоких небоскребов Москвы, а позже – на частную виллу в элитном районе Рублевка.
Все это время семью охраняют сотрудники российских спецслужб, которые также строго контролируют их информационное пространство. В частности, после публикации видео прогулки по Москве 24-летним сыном Асада Хафезом российские власти оперативно заставили его удалить сообщение и прекратить публичную активность.
В Москве также находится брат Башара Асада Махер, которого подозревают в военных преступлениях и наркотрафике. Очевидцы сообщают, что его замечали в элитных районах столицы, где он пытается оставаться незаметным.
Обратите внимание! Источники отмечают разный подход братьев к бывшим подчиненным: Махер якобы помогает своим офицерам обосноваться в России, тогда как Башар Асад после побега фактически оставил свое окружение без поддержки.
Несмотря на изменение статуса семьи, дети Асада продолжают привычную жизнь. В частности, его дочь Зейн в июне получила диплом Московского государственного института международных отношений, на церемонии присутствовали члены семьи.
Что известно о бегстве Асада из Сирии?
Башар Асад покинул Дамаск и уехал в Москву после краха своего режима, что положило конец 53-летнему правлению династии Асадов в Сирии. Власть Асада упала менее чем за две недели, после чего он вместе с семьей поселился в России.
Бывший сирийский лидер и члены его семьи находятся под международными санкциями, а также являются фигурантами антикоррупционных расследований.
За десятилетия правления династии Асадов из Сирии, по данным следствия, были выведены миллиарды долларов, а активы семьи сейчас разыскивают в разных странах мира.