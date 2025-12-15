Семья Асада живет изолированно от общественности. Об этом сообщает The Guardian, передает 24 Канал.

Смотрите также Сторонники Асада из России финансируют восстание в Сирии, – Reuters

Что известно о жизни Асада в России?

Асад с семьей живет в элитном районе Рублевка. Несмотря на роскошь, они ведут изолированную жизнь: бывший диктатор почти не общается с внешним миром и лишь иногда контактирует с ближайшими соратниками. После побега Асад не предупредил союзников о падении режима.

В Москве семья поддерживает Асму Асад, жену Башара, которая долгое время боролась с лейкемией. Дети Асадов постепенно привыкают к новой жизни, посещают университеты и время от времени путешествуют в ОАЭ.

Семья пока не планирует постоянного переезда за границу. Эксперты отмечают, что Асад и его семья остаются частными и вряд ли будут открытыми для медиа в будущем.

Что известно о бегстве Асада из Сирии?