Семья Асада живет изолированно от общественности. Об этом сообщает The Guardian, передает 24 Канал.
Что известно о жизни Асада в России?
Асад с семьей живет в элитном районе Рублевка. Несмотря на роскошь, они ведут изолированную жизнь: бывший диктатор почти не общается с внешним миром и лишь иногда контактирует с ближайшими соратниками. После побега Асад не предупредил союзников о падении режима.
В Москве семья поддерживает Асму Асад, жену Башара, которая долгое время боролась с лейкемией. Дети Асадов постепенно привыкают к новой жизни, посещают университеты и время от времени путешествуют в ОАЭ.
Семья пока не планирует постоянного переезда за границу. Эксперты отмечают, что Асад и его семья остаются частными и вряд ли будут открытыми для медиа в будущем.
Что известно о бегстве Асада из Сирии?
Башар Асад сбежал из Дамаска в Москву после падения его режима, завершая 53-летнее правление династии Асадов в Сирии.
Режим Асада пал за 10 дней, а Башар Асад с семьей теперь поселился в России. Асад и его семья находятся под международными санкциями, а против них ведутся антикоррупционные расследования.
За время правления династии Асады Сирия была ограблена на миллиарды долларов, а их собственность разыскивается по всему миру.