Сім'я Асада живе ізольовано від громадськості. Про це повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.
Що відомо про життя Асада в Росії?
Асад із родиною живе в елітному районі Рубльовка. Попри розкіш, вони ведуть ізольоване життя: колишній диктатор майже не спілкується із зовнішнім світом і лише інколи контактує з найближчими соратниками. Після втечі Асад не попередив союзників про падіння режиму.
У Москві родина підтримує Асму Асад, дружину Башара, яка довгий час боролася з лейкемією. Діти Асадів поступово звикають до нового життя, відвідують університети та час від часу подорожують до ОАЕ.
Родина поки не планує постійного переїзду за кордон. Експерти відзначають, що Асад і його родина залишаються приватними і навряд чи будуть відкритими для медіа в майбутньому.
Що відомо про втечу Асада з Сирії?
Башар Асад втік з Дамаску до Москви після падіння його режиму, завершуючи 53-річне правління династії Асадів у Сирії.
Режим Асада упав за 10 днів, а Башар Асад з сім'єю тепер оселився в Росії. Асад і його родина перебувають під міжнародними санкціями, а проти них ведуться антикорупційні розслідування.
За час правління династії Асади Сирія була пограбована на мільярди доларів, а їхня власність розшукується по всьому світу.