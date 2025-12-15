Сім'я Асада живе ізольовано від громадськості. Про це повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

Що відомо про життя Асада в Росії?

Асад із родиною живе в елітному районі Рубльовка. Попри розкіш, вони ведуть ізольоване життя: колишній диктатор майже не спілкується із зовнішнім світом і лише інколи контактує з найближчими соратниками. Після втечі Асад не попередив союзників про падіння режиму.

У Москві родина підтримує Асму Асад, дружину Башара, яка довгий час боролася з лейкемією. Діти Асадів поступово звикають до нового життя, відвідують університети та час від часу подорожують до ОАЕ.

Родина поки не планує постійного переїзду за кордон. Експерти відзначають, що Асад і його родина залишаються приватними і навряд чи будуть відкритими для медіа в майбутньому.

Що відомо про втечу Асада з Сирії?