Родина живе у розкішному будинку та відвідує найкращі заклади Росії. Про це повідомляє The New York Times, передає 24 Канал.
Що відомо про життя Асада у Росії?
За інформацією видання, після екстреної евакуації сім'я поваленого сирійського диктатора спочатку зупинилася в готелі Four Seasons, де вартість проживання у люксових апартаментах сягає 13 тисяч доларів на тиждень.
Згодом Башар Асад переїхав до двоповерхового пентхауса в одному з найвищих хмарочосів Москви, а пізніше – на приватну віллу в елітному районі Рубльовка.
Весь цей час родину охороняють співробітники російських спецслужб, які також суворо контролюють їхній інформаційний простір. Зокрема, після публікації відео прогулянки Москвою 24-річним сином Асада Хафезом російська влада оперативно змусила його видалити допис і припинити публічну активність.
У Москві також перебуває брат Башара Асада Махер, якого підозрюють у воєнних злочинах і наркотрафіку. Очевидці повідомляють, що його помічали в елітних районах столиці, де він намагається залишатися непомітним.
Зверніть увагу! Джерела зазначають різний підхід братів до колишніх підлеглих: Махер нібито допомагає своїм офіцерам облаштуватися в Росії, тоді як Башар Асад після втечі фактично залишив своє оточення без підтримки.
Попри зміну статусу сім'ї, діти Асада продовжують звичне життя. Зокрема, його донька Зейн у червні отримала диплом Московського державного інституту міжнародних відносин, на церемонії були присутні члени родини.
Що відомо про втечу Асада з Сирії?
Башар Асад залишив Дамаск і виїхав до Москви після краху свого режиму, що поклало край 53-річному правлінню династії Асадів у Сирії. Влада Асада впала менш ніж за два тижні, після чого він разом із родиною оселився в Росії.
Колишній сирійський лідер і члени його сім’ї перебувають під міжнародними санкціями, а також є фігурантами антикорупційних розслідувань.
За десятиліття правління династії Асадів із Сирії, за даними слідства, було виведено мільярди доларів, а активи родини нині розшукують у різних країнах світу.