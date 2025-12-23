Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что известно об аварийных отключениях в Украине?
Юлия Свириденко сообщила, что из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений.
Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,
– подчеркнула премьер-министр.
Глава украинского правительства заверила, что областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение.
"Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", – резюмировала Свириденко.
Обратите внимание! Во время аварийных отключений графики стабилизационных отключений в регионах не действуют.
В Минэнерго добавили, что на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
В каких областях Украины были атакованы энергообъекты?
В Одесской области 23 декабря ночью враг атаковал энергетическую, портовую, транспортную, промышленную и жилую инфраструктуру. Обстрел привел к перебоям с электроснабжением.
Российская армия атаковала объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области беспилотниками. По данным ОВА, на этом объекте есть последствия.
Также сообщалось, что частично пропал свет в Хмельницком. Перебои с электроснабжением были зафиксированы и в области.