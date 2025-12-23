Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Смотрите также Во время атаки враг применил более 600 дронов и десятки ракет

Что известно об аварийных отключениях в Украине?

Юлия Свириденко сообщила, что из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений.

Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– подчеркнула премьер-министр.

Глава украинского правительства заверила, что областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение.

"Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", – резюмировала Свириденко.

Обратите внимание! Во время аварийных отключений графики стабилизационных отключений в регионах не действуют.

В Минэнерго добавили, что на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

В каких областях Украины были атакованы энергообъекты?