Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що відомо про аварійні відключення в Україні?

Юлія Свириденко повідомила, що через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень.

Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– наголосила прем'єрка.

Очільниця українського уряду запевнила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання.

"Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", – резюмувала Свириденко.

Зверніть увагу! Під час аварійних відключень графіки стабілізаційних відключень у регіонах не діють.

У Міненерго додали, що на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

У яких областях України були атаковані енергооб'єкти?