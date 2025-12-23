Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Дивіться також Під час атаки ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет
Що відомо про аварійні відключення в Україні?
Юлія Свириденко повідомила, що через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень.
Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,
– наголосила прем'єрка.
Очільниця українського уряду запевнила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання.
"Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", – резюмувала Свириденко.
Зверніть увагу! Під час аварійних відключень графіки стабілізаційних відключень у регіонах не діють.
У Міненерго додали, що на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
У яких областях України були атаковані енергооб'єкти?
В Одеській області 23 грудня вночі ворог атакував енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру. Обстріл призвів до перебоїв з електропостачанням.
Російська армія атакувала об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області безпілотниками. За даними ОВА, на цьому об'єкті є наслідки.
Також повідомлялося, що частково зникло світло у Хмельницькому. Перебої з електропостачанням були зафіксовані й в області.