Десятки людей уже погибли во время протестов. Дональд Трамп ранее несколько раз предупреждал Тегеран, что США прибегнут к жестким действиям в ответ на убийство мирных граждан, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Как США могут отреагировать на кровавые события в Иране?
В субботу, 10 января, политик написал в соцсети, что США готовы помочь иранцам в их стремлении завоевать свободу.
По словам американских чиновников, представители администрации Трампа обсудили возможность удара по Ирану, в частности -– какие объекты могут стать целями.
Один из вариантов, что обсуждается, – масштабный авиаудар по нескольким иранским военным целям, сообщил один из чиновников.
Другой отметил, что консенсуса относительно дальнейших действий нет, и ни одна военная техника или персонал не были передислоцированы для подготовки к удару.
Чиновники отметили, что такие разговоры являются частью обычного планирования. Признаков неизбежного нападения на Иран, по их словам, нет.
К слову, Human Rights Activists in Iran сообщают о по меньшей мере 65 погибших и более 2 300 арестованных. Рост числа жертв происходит из-за применения оружия силами безопасности. Протесты охватили уже 180 городов.
В Иране власти полностью отключили интернет и связь, чтобы скрыть силовое подавление протестов.
Напомним, что протесты в стране начались в конце декабря. Недовольство, что начиналось как локальные демонстрации против инфляции, безработицы и дефицита базовых товаров, за несколько дней переросли в выступления против действующей власти.