Про це 13 червня повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на заяву прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа.
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Що відомо про можливу мирну угоду між Іраном і США?
За словами Шаріфа, сторони як ніколи близькі до укладення домовленості, яка, на його думку, може стати основою для тривалого миру. Подібні сигнали раніше надходили і від представників США, які заявляли, що текст угоди вже узгоджений.
Зазначимо, що війна розпочалася наприкінці лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, після чого Тегеран завдав ударів у відповідь по американських об'єктах у регіоні, а також активізувалися пов'язані з Іраном сили на Близькому Сході. Внаслідок ескалації загинули тисячі людей, а світові ціни на енергоносії різко зросли.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас іранська сторона заявляє про власну "перемогу" у конфлікті, тоді як у США підкреслюють, що домовленість відповідає їхнім ключовим цілям.
Якими будуть пункти мирного договору?
Серед обговорюваних умов:
- відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки;
- пом'якшення американських санкцій;
- розмороження частини іранських активів в обмін на поступки з боку Тегерана.
Також передбачається подальше обговорення ядерної програми Ірану в межах окремого етапу переговорів. Остаточні параметри угоди ще можуть змінюватися, однак сторони заявляють про суттєвий прогрес і наближення до підписання попередніх домовленостей.
При цьому, за даними Bloomberg, Іран використав 8-тижневе перемир'я для суттєвого поповнення запасів ракет, а також міг додати до арсеналу нові зразки озброєння російського виробництва.