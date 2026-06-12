Про це пише Politico.

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Хто просив Трампа не бити по Ірану?

Дзвінки Трампу надійшли від еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані, президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мохамеда бін Заїда Аль Нахайяна та міністра оборони Пакистану Асіма Муніра.

Ці країни мають вплив на Тегеран та Верховного лідера Моджтабу Хаменеї, заявив Трамп. Тож їхня впевненість у тому, що угода близька до укладення, змусила його відмовитися від своїх планів на атаку.

Раніше американський президент оголосив, що угода може бути підписана вже цими вихідними.

Ми щойно досягли чудової угоди щодо війни в Ірані, і ми будемо підлягати завершенню документів. Ми повинні завершити це протягом наступних кількох днів,

– казав він у четвер.

А от послання з Ірану було іншим. Іранські державні ЗМІ повідомили, що Есмаїл Багаї, речник Міністерства закордонних справ, сказав, що хоча значні частини переговорного тексту вже завершені, Іран не піде на компроміс щодо своїх червоних ліній.

"Іран ще не досяг остаточного рішення щодо угоди", – сказав він.

До слова, 11 червня Іран випустив 12 балістичних ракет на авіабази в Йорданії, Кувейті та Бахрейні. Там були розмішені американські літаки.

А перед цим США теж бомбардували Іран, після чого Тегеран у відповідь оголосив, що закриває Ормузьку протоку.