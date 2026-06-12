Про це інформує видання Axios.

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За попередніми даними, вищезгадана угода передбачає:

негайне відкриття Ормузької протоки,

пом'якшення санкцій проти Ірану,

та продовження режиму припинення вогню на 60 днів, зокрема у Лівані.

Також, згідно із документом, Іран має відмовитись назавжди від створення ядерної зброї та врегулювати питання своїх запасів збагаченого урану.

У відповідь США пом'якшать санкції – це відбуватиметься поетапно, залежно від виконання Тегераном умов угоди.

За інформацією Axios, Дональд Трамп підтримав один із можливих варіантів врегулювання, який передбачає розбавлення високозбагаченого іранського урану безпосередньо в Ірані під наглядом інспекторів ООН.

Документ також передбачає поступове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку до довоєнного рівня протягом 30 днів після підписання угоди та скасування американських обмежень. Водночас, за даними ЗМІ, заява Трампа про завершення домовленостей стала несподіваною для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Американське джерело зауважило, що останніми днями Нетаньяху залишався в невіданні і зв'язувався з союзниками, близькими до адміністрації Трампа, аби отримати бодай якусь інформацію.

За словами дипломата однієї з країн-посередників, США та Іран уже узгодили текст майбутньої угоди, однак вона ще потребує остаточного затвердження.

Джерела також стверджують, що документ отримав схвалення на високому рівні в Тегерані, але рішення верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї ще очікується. У разі підписання домовленість можуть назвати "Ісламабадською угодою".

За даними Axios, 11 червня чотири військово-транспортні літаки ВПС США C-17 вилетіли до Європи, доставляючи обладнання для можливої ​​поїздки віце-президента Джей Ді Венса на церемонію підписання угоди в Женеві найближчими днями.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США атакували іранські системи ППО, командні пункти та інші військові об'єкти на Близькому Сході.

Після цього глава Пентагону Піт Гегсет анонсував нові удари американських сил. За його словами, вони мали відбутись протягом доби 11 червня.

Водночас сам Трамп заявляв, що США не атакуватимуть Іран, оскільки триває переговорний процес, і у якому є певний прогрес.